Rescatan de morir congelados a cuatro mujeres y dos niños en carretera de Chihuahua tras tormenta de nieve

Seis personas, cuatro mujeres y dos menores, fueron rescatadas por elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tras quedar varadas debido a la acumulación de nieve en la carretera que conecta Parral con Guadalupe y Calvo la mañana del viernes 24 de enero.

El operativo de auxilio se enmarca dentro de la estrategia de atención y proximidad social liderada por Gilberto Loya, jefe de la SSPE, orientada a brindar apoyo directo y resultados en materia de seguridad, priorizando la protección de las familias chihuahuenses durante situaciones originadas por fenómenos naturales.

Cuando la patrulla estatal identificó la camioneta detenida, los agentes empujaron y posteriormente remolcaron el vehículo a un área segura para reducir el riesgo de exposición a las bajas temperaturas y prevenir accidentes. Al revisar el estado de los ocupantes, confirmaron que ninguno presentaba lesiones o afectaciones de salud.

Después de recibir la valoración médica, las víctimas fueron trasladadas por la Policía Estatal a un municipio próximo, donde se garantizó su resguardo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recordó a la ciudadanía que la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para cualquier incidente que represente peligro.

Nevadas provocan afectaciones eléctricas en cuatro municipios serranos de Chihuahua y Durango

Balleza y Guadalupe y Calvo presentaron afectaciones en la planta eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a la nevada que se registró en la Sierra Tarahumara y parte del norte del país. De acuerdo a la dependencia, también resultaron afectados los municipios de Guanaceví y Tamazula, de Durango; sin embargo, tras varios minutos de labores, se restableció el servicio desde las 17:00 horas en las cuatro localidades.

A través de las redes sociales como Facebook y X, la dependencia nacional informó de manera puntual el seguimiento que dio tras haber recibido reportes de bajones de electricidad en la Sierra Tarahumara, a causa del descenso de la temperatura y la caída de nieve.

Fue durante este sábado cuando el clima en la Sierra Tarahumara registró una temperatura sobre los cero grados centígrados, lo que provocó la caída de nieve en diversos municipios de la región, cubriendo con el manto blanco a las localidades como Guadalupe y Calvo, Balleza, Guerrero, entre otras.

El fenómeno provocó interrupciones en el suministro de energía eléctrica en dichos municipios, ya que la nieve afectó los aparatos y dejó sin electricidad a miles de habitantes de la región serrana, principalmente de Guadalupe y Calvo y de Balleza.

Asimismo, la afectación también ocurrió en Guanaceví y Tamazula, ambos del estado de Durango, en donde, de igual forma, la nieve dañó los órganos de la planta eléctrica y dejó sin el suministro a sus habitantes.

Ambos casos, tanto el de Chihuahua como el de Durango, fueron reportados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la dependencia desplegó de forma inmediata al personal técnico para realizar las labores necesarias para restablecer el servicio, lográndolo horas después.

El organismo nacional informó a las 17:00 horas que el suministro en los cuatro municipios quedó restablecido, y que continuarán con los recorridos y el seguimiento a ambos casos para estar alerta ante cualquier situación.