México

Rescatan de morir congelados a cuatro mujeres y dos niños en carretera de Chihuahua tras tormenta de nieve

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció el rescate tras quedar varados debido a la acumulación de nieve en la carretera que conecta Parral con Guadalupe y Calvo

Guardar
Una famililia de cuatro mujeres
Una famililia de cuatro mujeres y dos menores fueron rescatados tras atascarse sus vehículos en un atormenta de nieve en Chihuahua Foto: (SSPE)

Seis personas, cuatro mujeres y dos menores, fueron rescatadas por elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tras quedar varadas debido a la acumulación de nieve en la carretera que conecta Parral con Guadalupe y Calvo la mañana del viernes 24 de enero.

El operativo de auxilio se enmarca dentro de la estrategia de atención y proximidad social liderada por Gilberto Loya, jefe de la SSPE, orientada a brindar apoyo directo y resultados en materia de seguridad, priorizando la protección de las familias chihuahuenses durante situaciones originadas por fenómenos naturales.

Cuando la patrulla estatal identificó la camioneta detenida, los agentes empujaron y posteriormente remolcaron el vehículo a un área segura para reducir el riesgo de exposición a las bajas temperaturas y prevenir accidentes. Al revisar el estado de los ocupantes, confirmaron que ninguno presentaba lesiones o afectaciones de salud.

Después de recibir la valoración médica, las víctimas fueron trasladadas por la Policía Estatal a un municipio próximo, donde se garantizó su resguardo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recordó a la ciudadanía que la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para cualquier incidente que represente peligro.

Foto: (SSPE)
Foto: (SSPE)

Nevadas provocan afectaciones eléctricas en cuatro municipios serranos de Chihuahua y Durango

Balleza y Guadalupe y Calvo presentaron afectaciones en la planta eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a la nevada que se registró en la Sierra Tarahumara y parte del norte del país. De acuerdo a la dependencia, también resultaron afectados los municipios de Guanaceví y Tamazula, de Durango; sin embargo, tras varios minutos de labores, se restableció el servicio desde las 17:00 horas en las cuatro localidades.

A través de las redes sociales como Facebook y X, la dependencia nacional informó de manera puntual el seguimiento que dio tras haber recibido reportes de bajones de electricidad en la Sierra Tarahumara, a causa del descenso de la temperatura y la caída de nieve.

Fue durante este sábado cuando el clima en la Sierra Tarahumara registró una temperatura sobre los cero grados centígrados, lo que provocó la caída de nieve en diversos municipios de la región, cubriendo con el manto blanco a las localidades como Guadalupe y Calvo, Balleza, Guerrero, entre otras.

El fenómeno provocó interrupciones en el suministro de energía eléctrica en dichos municipios, ya que la nieve afectó los aparatos y dejó sin electricidad a miles de habitantes de la región serrana, principalmente de Guadalupe y Calvo y de Balleza.

Asimismo, la afectación también ocurrió en Guanaceví y Tamazula, ambos del estado de Durango, en donde, de igual forma, la nieve dañó los órganos de la planta eléctrica y dejó sin el suministro a sus habitantes.

Ambos casos, tanto el de Chihuahua como el de Durango, fueron reportados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la dependencia desplegó de forma inmediata al personal técnico para realizar las labores necesarias para restablecer el servicio, lográndolo horas después.

El organismo nacional informó a las 17:00 horas que el suministro en los cuatro municipios quedó restablecido, y que continuarán con los recorridos y el seguimiento a ambos casos para estar alerta ante cualquier situación.

Temas Relacionados

mexico-noticiasChihuahuafamiliarescatenevadanieve

Más Noticias

La Capilla Sixtina Mexicana reconocida por la UNESCO

La joya barroca de Atotonilco integra tradición, mestizaje cultural y una riqueza artística sin precedentes

La Capilla Sixtina Mexicana reconocida

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

La actriz se integró al elenco del montaje creado por el reconocido productor y recibió una cálida ola de aplausos

Gala Montes conquista al público

Batido de papaya rico en omega-3 y vitamina B: prepara esta deliciosa bebida que ayuda a limpiar el hígado de manera natural

Aprovechar el poder de los antioxidantes, mejorar la digestión y cuidar tu organismo es posible con una bebida tan sencilla

Batido de papaya rico en

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris del sábado 24 de enero

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris, dados a conocer por la Lotería Nacional. Averigüe si ha sido uno de los afortunados

Descubre los afortunados ganadores del

Qué se sabe de la tumba zapoteca descubierta por el INAH en Oaxaca y por qué es relevante

Los nuevos indicios revelados en San Pablo Huitzo permiten reconstruir antiguas costumbres y jerarquías sociales

Qué se sabe de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto jefe de

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes conquista al público

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

“Frankenstein” de Guillermo del Toro volverá al cine tras recibir nominaciones a los Premios Oscar

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

DEPORTES

Tigres femenil confirma el fichaje

Tigres femenil confirma el fichaje de Emma Watson, exjugadora del Manchester United

Charros de Jalisco a una victoria de ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico

Los hermanos Omar y JC Chávez se alzan con la victoria en su regreso al boxeo profesional

Bolivia vs México: cuándo y dónde ver el partido amistoso en vivo

Los debuts juveniles que marcaron el inicio del Clausura 2026 en la Liga MX