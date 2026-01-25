México

Pronóstico del tiempo para Veracruz este domingo 25 de enero: ¿Hará mucho calor?

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este domingo se pronóstica:

  • Temperatura máxima de 22 grados centígrados a lo largo de la tarde.
  • Vientos de aproximadamente 17 kilómetros por hora.
  • Nubosidad del 0%.
  • Con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes“. Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticiasnarrativa

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 25 de enero

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

José Madero firma la noche más grande de su carrera con soldout en el Estadio GNP Seguros

Más de 65 mil voces acompañaron al cantautor regiomontano en un concierto que lo consolidó dentro del rock en español

José Madero firma la noche

Cuál es el mejor momento del día para tomar té verde y facilitar la regeneración del hígado o cuidado de los riñones

El horario puede influir en la capacidad del cuerpo para aprovechar sus antioxidantes y respaldar las funciones de estos órganos vitales

Cuál es el mejor momento

El motivo real detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’: lo que no salió al aire

El ambiente en el foro presentaba una mezcla de nostalgia y celebración, algo que llamó la atención en redes sociales

El motivo real detrás del

Cuatro muertos por choque entre autobús y auto en la México–Cuernavaca a la altura de Huitzilac, Morelos

11 resultaron lesionadas el sábado 24 de enero tras un choque frontal entre un automóvil particular y un camión de pasajeros, los heridos fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Cuernavaca

Cuatro muertos por choque entre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto jefe de

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

ENTRETENIMIENTO

José Madero firma la noche

José Madero firma la noche más grande de su carrera con soldout en el Estadio GNP Seguros

El motivo real detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’: lo que no salió al aire

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

“Frankenstein” de Guillermo del Toro volverá al cine tras recibir nominaciones a los Premios Oscar

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

DEPORTES

¿Peligra su puesto en la

¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

Tigres femenil confirma el fichaje de Emma Watson, exjugadora del Manchester United

Charros de Jalisco a una victoria de ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico

Los hermanos Omar y JC Chávez se alzan con la victoria en su regreso al boxeo profesional