¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de este viernes.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4370

Destino: Acapulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1150

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:58

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM366

Destino: La Paz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:20

Estado: Demorado

Vuelo: UA474

Destino: Chicago

Aerolínea: United Airlines

Hora: 18:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4702

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:10

Estatus: Cancelado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 20:50

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

