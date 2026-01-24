México

Previsión del clima en Puerto Vallarta para antes de salir de casa este 24 de enero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Puerto Vallarta para este 24 de enero.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Puerto Vallarta habrá un 23% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 18°. La nubosidad será del 97% y por la noche habrá una probabilidad del 9% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la joya turística de Jalisco

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su cercanía con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las congeladas aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuerto VallartaJaliscomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

El intercambio entre actrices no solo sumó emoción al estreno, sino que reavivó el clásico debate sobre las mejores versiones del icónico personaje de telenovela

Lucero comenta sobre la incorporación

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en

Las últimas previsiones para Mazatlán: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Mazatlán:

Las últimas previsiones para Cancún: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Cancún:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Mantecas”, operador

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

Video capta presunto secuestro armado en la autopista México-Querétaro tras violento cierre vehicular

ENTRETENIMIENTO

Fans de BTS exhiben supuestos

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

DEPORTES

Pumas anuncia el fallecimiento de

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga