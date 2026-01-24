México

Mueren tres bomberos tras incendio en maquiladora Spellman en Matamoros

Autoridades y cuerpos de emergencia lamentaron el deceso de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber

Fallecen bomberos combatiendo incendio en
Fallecen bomberos combatiendo incendio en Tamaulipas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante la madrugada de este viernes 23 de enero se registró un fuerte incendio en la maquiladora Spellman, ubicada en la zona de Ciudad Industrial de Matamoros, Tamaulipas, que dejó como saldo el fallecimiento de tres elementos de los cuerpos de emergencia y dos más lesionados, quienes actualmente reciben atención médica. Los hechos fueron confirmados de manera oficial por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

De acuerdo con la información de 24 Horas, el siniestro se originó presuntamente a causa de un corto circuito al interior de la planta industrial. El reporte del incendio se recibió alrededor de la una de la mañana, lo que movilizó a elementos del cuerpo de bomberos y corporaciones de auxilio, quienes acudieron para combatir las llamas y evitar su propagación.

Durante las labores de atención y una vez que el fuego había sido controlado, se registró el colapso del techo y de una sección de pared de la empresa, lo que provocó que tres bomberos perdieran la vida en el cumplimiento de su deber. Asimismo, dos elementos más resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

El siniestro dejó a tres
El siniestro dejó a tres bomberos fallecidos y dos más lesionados. Foto: (Redes sociales)

“Derivado de los hechos ocurridos en la fábrica Spellman, en el municipio de Matamoros, se informa que lamentablemente tres elementos de los cuerpos de emergencia perdieron la vida y dos más resultaron lesionados.

Desde esta Vocería lamentamos profundamente el fallecimiento de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, compañeros y seres queridos”, señaló la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en un comunicado oficial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas también expresó su profundo pesar por la pérdida de los rescatistas, reconociendo su valentía, entrega y sacrificio mientras realizaban labores para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

El Heroico Cuerpo de Bomberos
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX lamentó el fallecimiento de los elementos de Tamaulipas. Foto: (Captura de pantalla)

Las autoridades confirmaron que los bomberos fallecidos fueron identificados como Osvaldo Javier Zedillo López, de 51 años, elemento con amplia trayectoria y experiencia; Ángel Acuña, de 20 años, joven bombero comprometido con su vocación de servicio; y Carlos Emmanuele Hernández, de 18 años, recién graduado como bombero estructural y paramédico, quien iniciaba su carrera dentro de los cuerpos de auxilio.

Los cuerpos de los bomberos fueron rescatados por las autoridades locales y se prevé que sean entregados a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

La Fiscalía y las instancias de Protección Civil informaron que las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del incendio y las circunstancias que derivaron en el colapso de la estructura.

En tanto, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, lamentó el suceso y aseguró que los elementos caídos serán despedidos con los máximos honores, en reconocimiento a su labor y sacrificio al servicio de la comunidad.

