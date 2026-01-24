México

“Mi perro está más limpio que usted”: joven denuncia hostigamiento tras entrar con su mascota al supermercado

Los hechos generaron debate en redes sobre el acceso de animales a algunos establecimientos

El joven denunció que una clienta lo estaba molestando por llevar a u perro. Foto: Captura de pantalla

Un video difundido en redes sociales que muestra un altercado entre dos clientes al interior de una tienda Sam’s Club se volvió viral en las últimas horas, luego de que una mujer confrontara a un joven que realizaba sus compras mientras cargaba a su perro en brazos. Las imágenes generaron un amplio debate en plataformas digitales sobre las políticas de ingreso de mascotas y la convivencia entre clientes en espacios comerciales.

El video fue compartido en la plataforma TikTok por el usuario @josue_jaib y muestra parte de la discusión ocurrida en uno de los pasillos del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio del joven, la mujer comenzó a seguirlo y a gritarle desde la distancia, exigiéndole que abandonara la tienda por llevar consigo a su mascota, al considerar que se trataba de un lugar destinado a la venta de alimentos y, por lo tanto, inapropiado para el ingreso de animales.

Ante la falta de respuesta inicial, la clienta se acercó para encararlo directamente y reclamó que el perro estaba sucio, argumento que, según expresó, representaba un riesgo sanitario para el resto de los compradores. En el video se escucha a la mujer decir: “Estoy comprando comida y usted trae al perro todo cochino”, mientras señala al animal que el joven cargaba en brazos.

El joven señaló que su perro iba en brazos y no causaba ningún problema. Foto: (Captura de pantalla)

El joven respondió que no existía ninguna irregularidad en su presencia dentro del establecimiento, ya que contaba con la autorización del personal de la tienda para ingresar con su mascota. Asimismo, defendió las condiciones de higiene del perro, asegurando que se encontraba limpio y bien cuidado. “Yo le aseguro que mi perro está más limpio que usted”. replicó

Esta respuesta incrementó la tensión del intercambio, el cual fue presenciado por otros clientes que se encontraban en el área.

El video acumuló miles de reproducciones, reacciones y comentarios en pocas horas, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación en redes sociales. La mayoría de los usuarios expresó su respaldo al joven, señalando la importancia de respetar las políticas internas de los establecimientos y evitar confrontaciones innecesarias.

Los hechos generaron un rápido debate en redes sociales. Foto: (iStock)

Otros internautas destacaron que, independientemente de las normas, es fundamental mantener una convivencia respetuosa entre los clientes y resolver cualquier inconformidad a través del personal del lugar.

Hasta el momento, la cadena Sam’s Club no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al incidente. Sin embargo, el caso reavivó el debate sobre el acceso de mascotas a espacios comerciales, la desinformación sobre las políticas de cada establecimiento y la necesidad de fomentar el respeto y la tolerancia en espacios públicos compartidos.

El incidente evidencia cómo situaciones cotidianas pueden escalar rápidamente y volverse virales en redes sociales, poniendo sobre la mesa temas de convivencia, normas internas y el trato entre personas en espacios de uso común.

