México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas del sábado 24 de enero.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:03

Estado: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4750

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud

“Mi perro está más limpio que usted”: joven denuncia hostigamiento tras entrar con su mascota al supermercado

Los hechos generaron debate en redes sobre el acceso de animales a algunos establecimientos

“Mi perro está más limpio

Tras la reciente captura de Ryan Wedding, ahora este narco mexicano es uno de los 10 más buscados por el FBI

El otro detenido fue Alejandro Rosales Castillo quien está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, una joven de 23 años, en 2016

Tras la reciente captura de

¿Cuál es el mejor aceite para cocinar sin dañar al hígado? Esto dice la ciencia

Cocinar con ingredientes naturales no solo garantiza un mejor sabor, sino que ayuda a fortalecer la salud de los órganos

¿Cuál es el mejor aceite

Corriendo con causa: carrera con mascotas llega en su primera edición de 2026

La iniciativa organizada por asociaciones civiles invita a la ciudadanía a involucrarse en acciones de tenencia responsable

Corriendo con causa: carrera con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa se arma con el

Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Pumas anuncia el fallecimiento de

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga