México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 22 de enero

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del jueves 22 de enero.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM

Vuelo: VB1192

Destino: Reynosa

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB152

Destino: Houston

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM696

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

