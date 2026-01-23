Valor de apertura del euro en México este 23 de enero de EUR a MXN

Tras la apertura el euro se paga al inicio del día a 20,48 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,28% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando cotizó a 20,42 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un descenso 0,05% y desde hace un año aún acumula una disminución del 5,4%.

Respecto de jornadas anteriores, invierte el resultado de la jornada previa, donde se saldó con una bajada del 0,84%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento sutilmente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.