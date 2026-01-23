México

Valor de apertura del euro en México este 23 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en México este 23 de enero de EUR a MXN

Tras la apertura el euro se paga al inicio del día a 20,48 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,28% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando cotizó a 20,42 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un descenso 0,05% y desde hace un año aún acumula una disminución del 5,4%.

Respecto de jornadas anteriores, invierte el resultado de la jornada previa, donde se saldó con una bajada del 0,84%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento sutilmente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

México venció 1-0 a Panamá y cortó una racha de seis partidos sin triunfo

Javier Aguirre destaca el debut

Venta de boletos para Harry Styles: Máynez exige ante Profeco información clara y precios justos

El político exhortó a Ocesa y a Ticketmaster para ser transparente con la información previo a la venta

Venta de boletos para Harry

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: carril derecho de autopista Urbana Sur está cerrado rumbo a San Jerónimo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de su hermano Daniel: “No vuelva a meterse conmigo”

El conductor negó las acusaciones en su contra y aseguró que cuenta con documentos de la Fiscalía de CDMX como prueba de que fue un robo

Alex Bisogno explota contra Pati

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy viernes 23 de enero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 10 objetivos

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

ENTRETENIMIENTO

Venta de boletos para Harry

Venta de boletos para Harry Styles: Máynez exige ante Profeco información clara y precios justos para shows en CDMX

Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de su hermano Daniel: “No vuelva a meterse conmigo”

El desgarrador mensaje de Alejandra Capetillo por la muerte de su abuela: “Me duele el alma”

Ángela Aguilar felicita a Meghan Trainor por el nacimiento de su bebé y la funan: “Quiere ser tía otra vez”

Pati Chapoy aseguró que la mamá de Daniel Bisogno no tuvo la atención adecuada antes de morir

DEPORTES

Javier Aguirre destaca el debut

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB