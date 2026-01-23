Valor de apertura del dólar en México este 23 de enero de USD a MXN

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 17,46 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,09% comparado con el dato de la jornada anterior de 17,48 pesos, reporta Dow Jones.
En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,97%, por lo que en el último año aún conserva una disminución del 14,07%.
Si comparamos la cifra con jornadas previas, acumula tres fechas sucesivas de números negativos. La volatilidad referente a estos siete días es de 3,86%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (8,88%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en fechas recientes.
