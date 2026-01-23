México

Valor de apertura del dólar en México este 23 de enero de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en México este 23 de enero de USD a MXN

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 17,46 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,09% comparado con el dato de la jornada anterior de 17,48 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,97%, por lo que en el último año aún conserva una disminución del 14,07%.

Si comparamos la cifra con jornadas previas, acumula tres fechas sucesivas de números negativos. La volatilidad referente a estos siete días es de 3,86%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (8,88%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en fechas recientes.

