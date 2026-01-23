Qué serie ver esta noche en Netflix México

México

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México

1. ¿Cómo se traduce este amor? (이 사랑 통역 되나요?)

Una artista y su intérprete viajan por varios países grabando un programa mientras sus emociones se desvanecen entre subtítulos invisibles. ¿Logrará el amor hacerse entender?

2. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

3. Sandokan

4. Agatha Christie: Las siete esferas (Agatha Christie's Seven Dials)

En esta adaptación de la novela de Agatha Christie, una joven aristócrata se vuelca en resolver el misterioso asesinato que remata una fiesta de lujo en su casa de campo.

5. Amor De Oficina (Amor de oficina)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior.. pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

6. Humana por accidente (오늘부터 인간입니다만)

La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.

7. Infierno para solteros (솔로지옥)

Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.

8. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

9. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

10. Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law & Order: Special Victims Unit)

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ es una serie de televisión estadounidense grabada en Nueva York donde es también principalmente producida. Con el estilo de la original Ley y Orden’ los episodios son usualmente "sacados de los titulares" o basados libremente en verdaderos asesinatos que han recibido la atención de los medios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

