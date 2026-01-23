México: cotización de cierre del euro hoy 23 de enero de EUR a MXN

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 20,54 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,56% con respecto a los 20,42 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula un ascenso 0,24%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un descenso del 5,13%.
Comparando este dato con el de días anteriores, invirtió el dato de la sesión previa, donde finalizó con una disminución del 0,84%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue algo superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.
