Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: tránsito lento en Av. 608 rumbo avenida Oceanía

Tránsito lento en Av. 608 desde Metro Villa de Aragón hacia su continuación Av. Oceanía. Alternativa vial: Av. Loreto Fabela y Av. 602.
En la autopista Urbana Sur está cerrado el carril derecho de entrada Zacatepetl dirección San Jerónimo por trabajos de mantenimiento.
Capufe reportó que hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en la Plaza de Cobro de Tepotzotlán, esto en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.
Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.