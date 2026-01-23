México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: tránsito lento en Av. 608 rumbo avenida Oceanía

13:34 hsHoy

Tránsito lento en Av. 608 desde Metro Villa de Aragón hacia su continuación Av. Oceanía. Alternativa vial: Av. Loreto Fabela y Av. 602.

13:17 hsHoy

En la autopista Urbana Sur está cerrado el carril derecho de entrada Zacatepetl dirección San Jerónimo por trabajos de mantenimiento.

12:55 hsHoy

Capufe reportó que hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en la Plaza de Cobro de Tepotzotlán, esto en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.

12:40 hsHoy

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Manifestación Colonia Doctores CDMX (@OVIALCDMX/X)

