Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: tránsito lento en Av. 608 rumbo avenida Oceanía

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Capufe reportó que hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro , en la Plaza de Cobro de Tepotzotlán , esto en ambos sentidos, sin reporte de incidentes.

En la autopista Urbana Sur está cerrado el carril derecho de entrada Zacatepetl dirección San Jerónimo por trabajos de mantenimiento.

Tránsito lento en Av. 608 desde Metro Villa de Aragón hacia su continuación Av. Oceanía . Alternativa vial: Av. Loreto Fabela y Av. 602.

Últimas noticias

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá México venció 1-0 a Panamá y cortó una racha de seis partidos sin triunfo

Venta de boletos para Harry Styles: Máynez exige ante Profeco información clara y precios justos para shows en CDMX El político exhortó a Ocesa y a Ticketmaster para ser transparente con la información previo a la venta

Valor de apertura del euro en México este 23 de enero de EUR a MXN Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de su hermano Daniel: “No vuelva a meterse conmigo” El conductor negó las acusaciones en su contra y aseguró que cuenta con documentos de la Fiscalía de CDMX como prueba de que fue un robo