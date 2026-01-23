Gobierno de Sheinbaum invertirá 20 mil mdp en obras y reconstrucción de Veracruz tras daños por lluvias: estos son los proyectos

Sheinbaum informó que la inversión total será de casi 20 mil mdp. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno invertirá cerca de 20 mil millones de pesos en Veracruz, entre 2026 y 2027, que se destinarán a diversas obras de infraestructura y de reconstrucción, tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias intensas del año pasado.

La mandataria, junto con integrantes de su gabinete, detalló que las obras de infraestructura estarán enfocadas a la mejora de carreteras, suministro de agua potable y desazolve de ríos, entre otros rubros.

“Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desazolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025”, dijo en la conferencia ‘La mañanera del pueblo’, que se realizó en la Base Aeronaval de Veracruz.

Recordó que tras las lluvias, el gobierno otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias damnificadas y de acuerdo con las afectaciones se dio un segundo apoyo, aunado a que están en proceso de entrega los enseres domésticos.

En este sentido, puntualizó que las obras de reconstrucción se realizarán a través de un método constructivo que evitará que sean afectadas por los fenómenos meteorológicos.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, precisó que en 2026 se invertirán 11 mil 103 millones de pesos para realizar obras de infraestructura en la entidad, con lo que se generarán 33 mil 309 empleos.

¿Cuáles serán los proyectos?

El funcionario indicó que como parte de los trabajos para la reconstrucción se invertirán 4 mil 319 millones de pesos para realizar:

50 acciones en 426 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

35 acciones en 287 kilómetros.

La intervención de 18 puentes, entre ellos 11 construcciones en Xoxocapa, Misantla–Sarabia, Zontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan del Encinal, Atempa y Chijolar.

Seis ampliaciones de claro en El Aguacate Terrero, Horcones–Alazán, El Limonar, El Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa.

Una rehabilitación en La Carolina, iniciando obras en febrero 2026.

Respecto a Puentes y Distribuidores viales, puntualizó que este año serán mil 505 millones de pesos para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III y la conservación del puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, así como el distribuidor vial Carretera Federal MEX-140.

Agregó que 2 mil 253 millones de pesos serán para la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica y como inversión mixta, mientras que Banobras invertirá 2 mil millones de pesos para intervenir la carretera Tihuatlán –Tuxpan.

En cuanto al MegaBachetón, agregó que son 2 mil 738 millones de pesos para la conservación de corredores y rutas con 513 kilómetros de pavimentación, 2 mil 592 kilómetros de bacheo, colocación de señalización 5 mil 305 kilómetros y obras de drenaje.

Adicionalmente, en febrero iniciarán los trabajos para la construcción de tres caminos artesanales con una inversión de 52 millones de pesos.

Conagua anuncia 180 obras en 80 municipios

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó que las inversiones en materia de agua entre 2026 y 2027 superan los 6 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones serán para realizar 180 obras en 40 municipios.

Detalló que entre las principales acciones está la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de cauces en los ríos Cazones y Pantepec, así como la modernización de la PTAR de Poza Rica.

Anunció que ya inició la construcción del acueducto La Cangrejera - Coatzacoalcos que forma parte de los 17 proyectos estratégicos en materia de agua del Gobierno de México, con esta obra se incrementará el volumen de agua en beneficio de más de 300 mil habitantes y se proyecta su conclusión para mayo 2027.

También se concluyeron casi en su totalidad las obras de protección en Paso Largo que iniciaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que el censo de la Secretaría del Bienestar identificó 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales.

De ese total, 4 mil 060 familias de 31 localidades requieren ser relocalizadas. Para este propósito, ya se cuentan con siete predios destinados a la construcción de viviendas en lotes de 98 metros cuadrados.

Entre los espacios para la relocalización destaca un lote donado por un particular, donde se edificarán 3 mil 500 viviendas tipo dúplex.