México

Gobierno de Sheinbaum invertirá 20 mil mdp en obras y reconstrucción de Veracruz tras daños por lluvias: estos son los proyectos

La presidenta detalló que las obras estarán enfocadas a carreteras, suministro de agua potable y desazolve de ríos

Guardar
Sheinbaum informó que la inversión
Sheinbaum informó que la inversión total será de casi 20 mil mdp. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno invertirá cerca de 20 mil millones de pesos en Veracruz, entre 2026 y 2027, que se destinarán a diversas obras de infraestructura y de reconstrucción, tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias intensas del año pasado.

La mandataria, junto con integrantes de su gabinete, detalló que las obras de infraestructura estarán enfocadas a la mejora de carreteras, suministro de agua potable y desazolve de ríos, entre otros rubros.

“Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desazolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025”, dijo en la conferencia ‘La mañanera del pueblo’, que se realizó en la Base Aeronaval de Veracruz.

Recordó que tras las lluvias, el gobierno otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias damnificadas y de acuerdo con las afectaciones se dio un segundo apoyo, aunado a que están en proceso de entrega los enseres domésticos.

En este sentido, puntualizó que las obras de reconstrucción se realizarán a través de un método constructivo que evitará que sean afectadas por los fenómenos meteorológicos.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, precisó que en 2026 se invertirán 11 mil 103 millones de pesos para realizar obras de infraestructura en la entidad, con lo que se generarán 33 mil 309 empleos.

¿Cuáles serán los proyectos?

El funcionario indicó que como parte de los trabajos para la reconstrucción se invertirán 4 mil 319 millones de pesos para realizar:

  • 50 acciones en 426 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.
  • 35 acciones en 287 kilómetros.
  • La intervención de 18 puentes, entre ellos 11 construcciones en Xoxocapa, Misantla–Sarabia, Zontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan del Encinal, Atempa y Chijolar.
  • Seis ampliaciones de claro en El Aguacate Terrero, Horcones–Alazán, El Limonar, El Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa.
  • Una rehabilitación en La Carolina, iniciando obras en febrero 2026.

Respecto a Puentes y Distribuidores viales, puntualizó que este año serán mil 505 millones de pesos para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III y la conservación del puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, así como el distribuidor vial Carretera Federal MEX-140.

Agregó que 2 mil 253 millones de pesos serán para la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica y como inversión mixta, mientras que Banobras invertirá 2 mil millones de pesos para intervenir la carretera Tihuatlán –Tuxpan.

En cuanto al MegaBachetón, agregó que son 2 mil 738 millones de pesos para la conservación de corredores y rutas con 513 kilómetros de pavimentación, 2 mil 592 kilómetros de bacheo, colocación de señalización 5 mil 305 kilómetros y obras de drenaje.

Adicionalmente, en febrero iniciarán los trabajos para la construcción de tres caminos artesanales con una inversión de 52 millones de pesos.

Conagua anuncia 180 obras en 80 municipios

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó que las inversiones en materia de agua entre 2026 y 2027 superan los 6 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones serán para realizar 180 obras en 40 municipios.

Detalló que entre las principales acciones está la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de cauces en los ríos Cazones y Pantepec, así como la modernización de la PTAR de Poza Rica.

Anunció que ya inició la construcción del acueducto La Cangrejera - Coatzacoalcos que forma parte de los 17 proyectos estratégicos en materia de agua del Gobierno de México, con esta obra se incrementará el volumen de agua en beneficio de más de 300 mil habitantes y se proyecta su conclusión para mayo 2027.

También se concluyeron casi en su totalidad las obras de protección en Paso Largo que iniciaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que el censo de la Secretaría del Bienestar identificó 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales.

De ese total, 4 mil 060 familias de 31 localidades requieren ser relocalizadas. Para este propósito, ya se cuentan con siete predios destinados a la construcción de viviendas en lotes de 98 metros cuadrados.

Entre los espacios para la relocalización destaca un lote donado por un particular, donde se edificarán 3 mil 500 viviendas tipo dúplex.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumVeracruzreconstrucciónlluviasLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Cabildo de Cuautitlán aprueba declarar 2026 como el “Año Municipal de Andrés Manuel López Obrador”

El acuerdo entra en contradicción con el decreto aprobado por la Legislatura mexiquense

Cabildo de Cuautitlán aprueba declarar

Javier Aguirre explica por qué Gilberto Mora no siguió con el Tri

Los amistosos servirán para evaluar jugadores y definir criterios rumbo al proceso

Javier Aguirre explica por qué

Sheinbaum se deslinda de investigación contra exesposo de María del Pilar

Carlos Torres Torres es acusado por los delitos de participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

Sheinbaum se deslinda de investigación

Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

La esposa de Bernardo Bravo Manríquez afirmó que la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano no cierra el caso y exigió que el proceso judicial avance con diligencia y apego a derecho

Detención de “El Bótox” no

Ramo de fresas cubiertas con chamoy, le mejor regalo para San Valentín

Una alternativa que mezcla lo romántico de los tradicionales arreglos florales con las tradicionales cajas de dulces

Ramo de fresas cubiertas con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detención de “El Bótox” no

Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

El director del FBI se reúne en México con Harfuch y Godoy tras la detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

ENTRETENIMIENTO

¡Hasta 120 mil pesos por

¡Hasta 120 mil pesos por boleto! Reportan altos costos en reventa de entradas para BTS en México

¿En honor a Ángela Aguilar? Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje

Sold out en preventa de BTS México para dos fechas: ¿cuándo habrá más boletos disponibles?

Alex Bisogno acusa a Pati Chapoy de creer que el estado de salud de Daniel era exclusivo para Ventaneando: “Creía que le pertenecía”

¿No puedes entrar a la fila virtual de Ticketmaster para BTS? Tips y recomendaciones aquí

DEPORTES

Javier Aguirre explica por qué

Javier Aguirre explica por qué Gilberto Mora no siguió con el Tri

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá