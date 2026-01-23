México

Eric Antonio “N” fue capturado por feminicidio: lo vinculan a proceso por violación

Su expareja realizó una denuncia tras enterarse de su captura realizada el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero

Guardar
Fue capturado en Guerrero y
Fue capturado en Guerrero y posteriormente llevado al Edomex (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 22 de enero la vinculación a proceso de Eric Antonio “N” por violación, tras reunir pruebas que acreditan su probable responsabilidad en hechos ocurridos el año 2018 en el municipio de Cuautitlán.

El caso de este sujeto cobró relevancia luego de que las autoridades lo detuvieran el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero, por su presunta participación en el feminicidio de dos mujeres, su esposa y su suegra, perpetrado el 12 de enero de 2026.

Según reportes oficiales de la FGJEM, la expareja de Eric “N” inició una denuncia pendiente tras enterarse de su captura relacionada por el doble feminicidio.

Las autoridades detallaron que la víctima no había denunciado debido a que el ahora imputado la amenazó con quitarle la vida por tomar acciones legales.

Las fechas compartidas por la FGJEM no concuerdan, debido a que señalan que la víctima de violación denunció a Eric “N” el día 15 de enero de 2026 al enterarse de su detención, sin embargo, el hombre fue arrestado hasta el 17 de enero.

Investigación por violación en 2018

De acuerdo con la FGJEM, la investigación por violación inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien fuera ex pareja sentimental de Eric Antonio “N”.

En su testimonio, la mujer relató que los hechos ocurrieron en un domicilio de Cuautitlán en 2018, pero no denunció antes por temor a represalias, ya que el supuesto agresor la habría amenazado con privarla de la vida si acudía a las autoridades.

El 15 de enero de este año, la víctima formalizó la denuncia al enterarse de la detención de Eric Antonio “N” por otro delito.

Eric "N" fue detenido en
Eric "N" fue detenido en el estado Guerrero. (Gabinete de Seguridad)

La FGJEM recabó pruebas suficientes para que la autoridad judicial determinara la posible responsabilidad del acusado en el delito de violación.

Acusación de feminicidio tras los hechos del 12 de enero

Eric Antonio “N” también enfrenta una investigación por el presunto feminicidio de su ex pareja y su ex suegra.

El doble homicidio ocurrió el 12 de enero de 2026 en Cuautitlán.

Según reportes, el hijo de Eric “N” presenció los hechos y brindó testimonio ante las autoridades, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación.

La detención se realizó el 17 de enero en el estado de Guerrero, en un operativo conjunto de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La orden de aprehensión fue obtenida por la FGJEM ante una autoridad judicial del Estado de México y cumplimentada con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Proceso legal y situación actual del acusado

Actualmente, Eric Antonio “N” permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde enfrenta cargos por violación y se mantiene bajo investigación por feminicidio.

La FGJEM señaló que el plazo para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo en el que continuarán las indagatorias y la recopilación de pruebas.

Según reportes oficiales, la FGJEM continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de Eric Antonio “N” en los casos con los que se le relaciona.

Puntos más destacados del caso

  • Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso por violación por hechos ocurridos en 2018 en Cuautitlán.
  • El sujeto también es investigado por el feminicidio de su ex pareja y ex suegra, ocurrido el 12 de enero de 2026.
  • La denuncia por violación se retomó cuando la víctima supo de la detención del acusado.
  • La detención de Eric Antonio “N” se realizó en Guerrero y posteriormente fue trasladado al Edomex.
  • El acusado permanece recluido y las investigaciones siguen en curso.
  • Las fechas entre la denuncia por violación y la detención no concuerdan.

Temas Relacionados

FeminicidioViolaciónDetenidoAsesinatoGuerreroEdomexCapturaVinculación a procesoSeguridadÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Por primera vez, la épica completa llegará a los cines nacionales con “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”

Kill Bill regresará a las

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Las declaraciones de la participante dejaron al público sorprendido luego de exponer que el aislamiento y el ambiente dentro del programa han incrementado su malestar emocional

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Quiénes son las personas que no deben comer semillas de girasol

Estas semillas son una fuente importante de nutrientes; sin embargo, existen quienes deben tomar precauciones antes de consumirlas

Quiénes son las personas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

¿Quién es José Antonio García, sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París