Eric Antonio “N” fue capturado por feminicidio: lo vinculan a proceso por violación

Fue capturado en Guerrero y posteriormente llevado al Edomex (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 22 de enero la vinculación a proceso de Eric Antonio “N” por violación, tras reunir pruebas que acreditan su probable responsabilidad en hechos ocurridos el año 2018 en el municipio de Cuautitlán.

El caso de este sujeto cobró relevancia luego de que las autoridades lo detuvieran el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero, por su presunta participación en el feminicidio de dos mujeres, su esposa y su suegra, perpetrado el 12 de enero de 2026.

Según reportes oficiales de la FGJEM, la expareja de Eric “N” inició una denuncia pendiente tras enterarse de su captura relacionada por el doble feminicidio.

Las autoridades detallaron que la víctima no había denunciado debido a que el ahora imputado la amenazó con quitarle la vida por tomar acciones legales.

Las fechas compartidas por la FGJEM no concuerdan, debido a que señalan que la víctima de violación denunció a Eric “N” el día 15 de enero de 2026 al enterarse de su detención, sin embargo, el hombre fue arrestado hasta el 17 de enero.

Investigación por violación en 2018

De acuerdo con la FGJEM, la investigación por violación inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien fuera ex pareja sentimental de Eric Antonio “N”.

En su testimonio, la mujer relató que los hechos ocurrieron en un domicilio de Cuautitlán en 2018, pero no denunció antes por temor a represalias, ya que el supuesto agresor la habría amenazado con privarla de la vida si acudía a las autoridades.

El 15 de enero de este año, la víctima formalizó la denuncia al enterarse de la detención de Eric Antonio “N” por otro delito.

Eric "N" fue detenido en el estado Guerrero. (Gabinete de Seguridad)

La FGJEM recabó pruebas suficientes para que la autoridad judicial determinara la posible responsabilidad del acusado en el delito de violación.

Acusación de feminicidio tras los hechos del 12 de enero

Eric Antonio “N” también enfrenta una investigación por el presunto feminicidio de su ex pareja y su ex suegra.

El doble homicidio ocurrió el 12 de enero de 2026 en Cuautitlán.

Según reportes, el hijo de Eric “N” presenció los hechos y brindó testimonio ante las autoridades, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación.

La detención se realizó el 17 de enero en el estado de Guerrero, en un operativo conjunto de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La orden de aprehensión fue obtenida por la FGJEM ante una autoridad judicial del Estado de México y cumplimentada con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Proceso legal y situación actual del acusado

Actualmente, Eric Antonio “N” permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde enfrenta cargos por violación y se mantiene bajo investigación por feminicidio.

La FGJEM señaló que el plazo para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo en el que continuarán las indagatorias y la recopilación de pruebas.

Según reportes oficiales, la FGJEM continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de Eric Antonio “N” en los casos con los que se le relaciona.

Puntos más destacados del caso

Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso por violación por hechos ocurridos en 2018 en Cuautitlán.

El sujeto también es investigado por el feminicidio de su ex pareja y ex suegra, ocurrido el 12 de enero de 2026.

La denuncia por violación se retomó cuando la víctima supo de la detención del acusado.

La detención de Eric Antonio “N” se realizó en Guerrero y posteriormente fue trasladado al Edomex .

El acusado permanece recluido y las investigaciones siguen en curso.

Las fechas entre la denuncia por violación y la detención no concuerdan.