Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en México

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,37 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,62% comparado con los 17,48 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.
En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,49%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 14,51%.
Respecto de fechas previas, encadenó tres sesiones sucesivas cayendo. La volatilidad de esta semana fue de 4,51%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (8,89%), por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo normal en este momento.
