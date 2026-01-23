México

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en México

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,37 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,62% comparado con los 17,48 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,49%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 14,51%.

Respecto de fechas previas, encadenó tres sesiones sucesivas cayendo. La volatilidad de esta semana fue de 4,51%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (8,89%), por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo normal en este momento.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Desde thrillers hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Qué serie ver esta noche

México: cotización de cierre del euro hoy 23 de enero de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Yolanda Andrade se reúne con Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo y más conductoras que han sido Netas Divinas

Las icónicas presentadoras se juntaron por petición especial y regalaron a sus seguidores un video con momentos entrañables, bromas y cariño

Yolanda Andrade se reúne con

Temblor hoy 23 de enero en México: Se registró un sismo de 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 23 de enero

Exatlón México: quién gana El Juego de la Salvación hoy 23 de enero

La eliminación por empate y revisión de Adrián Medrano sacudió a los rojos en plena recta final del programa

Exatlón México: quién gana El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Video capta presunto secuestro armado

Video capta presunto secuestro armado en la autopista México-Querétaro tras violento cierre vehicular

Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

El director del FBI se reúne en México con Harfuch y Godoy tras la detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

FGJ imputa por fin a

FGJ imputa por fin a las empresas relacionadas con la muerte de dos fotógrafos en AXE Ceremonia

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Yolanda Andrade se reúne con Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo y más conductoras que han sido Netas Divinas

Exatlón México: quién gana El Juego de la Salvación hoy 23 de enero

¡Se terminó la espera! Anuncian fecha de estreno de Heated Rivalry en México; conoce los detalles

DEPORTES

América ya habría alcanzado un

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga

Javier Aguirre explica por qué Gilberto Mora no siguió con el Tri

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México