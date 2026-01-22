Violencia familiar en CDMX: hombre agrede a su mamá en la Miguel Hidalgo

Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de un hombre acusado de agredir físicamente a su madre, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ignacio Allende y Lago Musters, de la colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En una tarjeta informativa, la SSC indicó que ayer, el cuadrante de la localidad recibió una llamada telefónica, en la cual se denunció la agresión y se solicitó el apoyo de las autoridades, por lo que oficiales capitalinos acudieron al sitio.

Al llegar, los policías se entrevistaron con una mujer de 57 años de edad, quien narró que momentos antes su hijo la agredió física y verbalmente.

Los oficiales, con permiso de la víctima, ingresaron al domicilio donde se encontraba el probable responsable, un hombre de 40 años de edad, quien al notar su presencia los agredió; sin embargo, “rápidamente controlaron la situación y lo detuvieron”.

A petición de la mujer afectada, los policías le realizaron una revisión preventiva al sospechoso, conforme al protocolo de actuación policial, le leyeron sus derechos constitucionales y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, para determinar su situación legal.

La SSC resaltó que tras un cruce de información se supo que el detenido cuenta con ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2013, por el delito de Violencia familiar.

CDMX lidera lista de estados con más casos de violencia familiar

La Ciudad de México es la entidad con más casos de violencia familiar, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego de que en entre enero y noviembre del 2025 se registraron 31 mil 369 denuncias por este delito.

Según la misma información, este último dato representa el 12.7% del total de casos reportaron a nivel nacional en el mismo periodo, que son 247 mil 311.

En el mismo reporte del Secretariado, se destaca que la Ciudad de México también es el estado con más registros de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, con 65 mil 729.

Esto representa el 25% del total de llamadas que se realizaron al 911 por el mismo motivo a nivel nacional, que es de 263 mil 130.

No obstante, en cuanto a mujeres víctimas de lesiones dolosas, el informe señala que la Ciudad de México ocupa el lugar 15 del listado, con mil 462 casos denunciados en el mismo periodo, el 2.0% del total registrado en todo el país.