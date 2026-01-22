Temblor hoy 22 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Tonalá, Chiapas

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Sismológico Nacional dio a conocer que hasta las 8:00 de la mañana de este jueves, se han registrado 5 mil 312 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero. La réplica más grande registrada es de 5.0.

El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a las 8:56, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 107 km al suroeste de Tonalá, Chiapas , con una latitud de 15.25 y una longitud de -94.27, así como una profundidad de 16 km.

Últimas noticias

