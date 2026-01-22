México

Los 3 postres ricos en colágeno que son deliciosos y dejarán tu piel radiante

Estas preparaciones destacan por su sabor y su alto contenido de nutrientes

Guardar
La alimentación también tiene mucho
La alimentación también tiene mucho que ver con la belleza de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los alimentos que aportan beneficios a la salud de la piel se ha incrementado en los últimos años. Entre los componentes más buscados figura el colágeno, una proteína esencial para la estructura y firmeza cutánea. Además de suplementos, algunos postres pueden aportar este nutriente de manera natural y agradable al paladar.

Consumir postres que contienen colágeno representa una alternativa para quienes desean cuidar su piel sin renunciar a un momento dulce.

Gelatina de frutas con colágeno

La gelatina es sin duda
La gelatina es sin duda el postre "colágeno" más popular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina se elabora a partir de la hidrólisis del colágeno presente en tejidos animales, lo que convierte a este postre en una fuente directa de dicha proteína. Al preparar gelatina con jugo de frutas naturales, se obtienen antioxidantes y vitaminas que complementan los efectos del colágeno sobre la piel.

Esta combinación resulta especialmente recomendada porque la vitamina C, presente en frutas como la naranja o el kiwi, contribuye a la formación de colágeno en el organismo.

El bajo contenido calórico de la gelatina la hace adecuada para distintos tipos de dieta. Según especialistas en nutrición, una porción de gelatina puede aportar hasta 5 gramos de colágeno, convirtiéndose en una opción práctica para incorporar este nutriente al menú diario.

Mousse de yogur griego y frutos rojos

Un postre saludable y delicioso
Un postre saludable y delicioso que es muy fácil de hacer. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego contiene proteínas de alta calidad, entre ellas el colágeno, especialmente cuando se elabora artesanalmente o a partir de leche entera.

Al combinarlo con frutos rojos como fresas, arándanos o frambuesas, se incrementa el aporte de antioxidantes y vitamina C, ambos factores que favorecen la salud cutánea.

El mousse de yogur griego se caracteriza por su textura suave y su capacidad para adaptarse a preparaciones bajas en azúcar. Esta receta se puede enriquecer con polvo de colágeno hidrolizado, lo que incrementa el aporte de esta proteína.

Diversos estudios nutricionales han registrado que el consumo regular de productos lácteos fermentados puede contribuir a la elasticidad y luminosidad de la piel, potenciando los efectos del colágeno ingerido a través de postres.

Flan de huevo casero

Un flan , ideal para
Un flan , ideal para quienes buscan opciones saludables y originales. (Gemini)

El flan de huevo es un postre tradicional que destaca por su contenido en proteínas de origen animal, entre ellas el colágeno. El huevo aporta aminoácidos necesarios para la síntesis de esta proteína, mientras que la leche y la gelatina, utilizadas en algunas variantes de la receta, refuerzan su valor nutricional.

Preparar flan de huevo en casa permite controlar el contenido de azúcar y elegir ingredientes frescos. Al incorporar leche entera y gelatina sin sabor, el resultado es un postre con mayor concentración de colágeno. Algunos nutricionistas señalan que el consumo de huevo y lácteos favorece la producción interna de colágeno, lo que se refleja en una piel más hidratada y firme.

Estos postres, además de ser opciones accesibles y versátiles, pueden integrarse fácilmente en la alimentación cotidiana. La combinación de colágeno, vitaminas y antioxidantes los convierte en aliados para quienes buscan mejorar la apariencia de la piel a través de la nutrición.

Temas Relacionados

PostreColágenoPielGelatinaSaludBellezaJuventudmexico-noticias

Más Noticias

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

La celebración por la Copa Mundial de 2026 incluirá la acuñación de piezas únicas en metales preciosos y aleaciones

México prepara otras tres monedas

Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Los paquetes superaban los 12 mil pesos y varios beneficios estaban sujetos a rifas

Conciertos de Monsta X en

Estancias ISSSTE 2026: requisitos, inscripción digital y beneficios

El proceso flexible permite a tutores elegir modalidades y completar requisitos de ingreso

Estancias ISSSTE 2026: requisitos, inscripción

FGR inhabilitó despachadora de gas LP que operaba sin permisos en Centla, Tabasco

En el sitio se aseguró un tanque de gas de cinco mil litros, el cual se encontraba aproximadamente a un 20 por ciento de su capacidad

FGR inhabilitó despachadora de gas

Estas son las nominaciones al Oscar 2026 más probables para “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Este jueves 22 de enero se revelarán los contendientes al premio más importante de la industria del cine

Estas son las nominaciones al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cocaína y metanfetamina tras

Aseguran cocaína y metanfetamina tras cateos simultáneos en Querétaro, hay siete detenidos

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora de Teocaltiche en Jalisco

Abogados de los hermanos Farías Laguna defienden su permanecía en la Marina ante la falta de sentencia

“El Químico” y otro mexicano son acusados en EEUU de fabricación y distribución internacional de fentanilo

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Monsta X en

Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Estas son las nominaciones al Oscar 2026 más probables para “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Reestrenarán trilogía de ‘El señor de los anillos’ en cines de México en versión extendida: estas son las fechas de cada película

Homenaje a Juan Gabriel y José José en Bellas Artes: fecha y precios para el emotivo concierto sinfónico

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

DEPORTES

México prepara otras tres monedas

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

El consejo que Javier Aguirre dio al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo a meses del Mundial 2026

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero