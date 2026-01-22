Los 3 postres ricos en colágeno que son deliciosos y dejarán tu piel radiante

La alimentación también tiene mucho que ver con la belleza de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los alimentos que aportan beneficios a la salud de la piel se ha incrementado en los últimos años. Entre los componentes más buscados figura el colágeno, una proteína esencial para la estructura y firmeza cutánea. Además de suplementos, algunos postres pueden aportar este nutriente de manera natural y agradable al paladar.

Consumir postres que contienen colágeno representa una alternativa para quienes desean cuidar su piel sin renunciar a un momento dulce.

Gelatina de frutas con colágeno

La gelatina es sin duda el postre "colágeno" más popular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina se elabora a partir de la hidrólisis del colágeno presente en tejidos animales, lo que convierte a este postre en una fuente directa de dicha proteína. Al preparar gelatina con jugo de frutas naturales, se obtienen antioxidantes y vitaminas que complementan los efectos del colágeno sobre la piel.

Esta combinación resulta especialmente recomendada porque la vitamina C, presente en frutas como la naranja o el kiwi, contribuye a la formación de colágeno en el organismo.

El bajo contenido calórico de la gelatina la hace adecuada para distintos tipos de dieta. Según especialistas en nutrición, una porción de gelatina puede aportar hasta 5 gramos de colágeno, convirtiéndose en una opción práctica para incorporar este nutriente al menú diario.

Mousse de yogur griego y frutos rojos

Un postre saludable y delicioso que es muy fácil de hacer. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego contiene proteínas de alta calidad, entre ellas el colágeno, especialmente cuando se elabora artesanalmente o a partir de leche entera.

Al combinarlo con frutos rojos como fresas, arándanos o frambuesas, se incrementa el aporte de antioxidantes y vitamina C, ambos factores que favorecen la salud cutánea.

El mousse de yogur griego se caracteriza por su textura suave y su capacidad para adaptarse a preparaciones bajas en azúcar. Esta receta se puede enriquecer con polvo de colágeno hidrolizado, lo que incrementa el aporte de esta proteína.

Diversos estudios nutricionales han registrado que el consumo regular de productos lácteos fermentados puede contribuir a la elasticidad y luminosidad de la piel, potenciando los efectos del colágeno ingerido a través de postres.

Flan de huevo casero

Un flan , ideal para quienes buscan opciones saludables y originales. (Gemini)

El flan de huevo es un postre tradicional que destaca por su contenido en proteínas de origen animal, entre ellas el colágeno. El huevo aporta aminoácidos necesarios para la síntesis de esta proteína, mientras que la leche y la gelatina, utilizadas en algunas variantes de la receta, refuerzan su valor nutricional.

Preparar flan de huevo en casa permite controlar el contenido de azúcar y elegir ingredientes frescos. Al incorporar leche entera y gelatina sin sabor, el resultado es un postre con mayor concentración de colágeno. Algunos nutricionistas señalan que el consumo de huevo y lácteos favorece la producción interna de colágeno, lo que se refleja en una piel más hidratada y firme.

Estos postres, además de ser opciones accesibles y versátiles, pueden integrarse fácilmente en la alimentación cotidiana. La combinación de colágeno, vitaminas y antioxidantes los convierte en aliados para quienes buscan mejorar la apariencia de la piel a través de la nutrición.