“Lo estamos combatiendo, no es un trabajo terminado”: Harfuch sobre el huachicol en Puebla

Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo este 22 de enero. (Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que continúan las acciones contra el huachicol en Puebla, durante la conferencia mañanera de este 22 de enero.

Cuando fue cuestionado sobre si el estado sigue siendo parte del famoso triángulo rojo del huachicol o en su defecto ya se encuentra controlado, el funcionario aseguró que existen varias acciones como aseguramientos y cateos que se han realizado en conjunto con la Fiscalía de la República y las autoridades locales.

“No es que esté controlado, lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente. No es una tarea terminada, no se ha disparado”, declaró Harfuch.

Expresó que gracias a las detenciones de tanques, autotanques y pipas es que ha ido descendiendo en los últimos meses en esa región del país.

Sheinbaum exhorta a que la FGR informe sobre los avances en combate contra el huachicol

El pasado 8 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar informes claros sobre los avances en materia de combate contra el huachicol fiscal.

De acuerdo con la mandataria mexicana, se ha enfrentado este delito con intensas labores, a lo que denominó un trabajo “de talacha”, caracterizado por una alta dedicación y estrategia detallada donde se involucran varias dependencias del gobierno federal.

Resaltó que la lucha contra el huachicol no solo implica operativos, sino un trabajo técnico y administrativo que requiere el cruce de base de datos y la acción conjunta de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (EFE/Mario Guzmán)

“Hay que pedirle a la Fiscalía que haga información, cómo estamos trabajando y ya lo vamos a poder presentar. Se ha hecho un trabajo muy minucioso, detallado, de mucho trabajo específico”, declaró Sheinbaum.

Por otro lado, explicó que la estrategia implementada por las autoridades revisa toda la cadena de comercialización del combustible, desde su ingreso al país hasta la venta final en las estaciones de servicio. Agregó que existe una figura legal que permite la venta directa a flotillas, sin pasar por gasolineras tradicionales para evitar las irregularidades fiscales.

“Lo que hacemos es revisar, como lo he planteado, desde que entra el combustible importado hasta el momento en que se vende, ya sea en una gasolinera o en alguna flotilla”, dijo la presidenta mexicana.

Sheinbaum también resaltó la creación de un código QR obligatorio para las unidades que transportan combustible, con el objetivo de conocer el origen y el destino del producto, así como verificar que los permisos se encuentren en forma.