México

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este miércoles.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4390

Destino: Culiacan

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB152

Destino: Houston

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1380

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:25

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: LA9951

Destino: Santiago C

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1062

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:55

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM696

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:55

Estado: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 19:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1066

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 21:10

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

5 platillos mexicanos saludables que puedes incluir en un plan de alimentación para bajar de peso

Existen opciones tradicionales que llenan, nutren y se adaptan a planes de control de peso sin sacrificar el sabor

5 platillos mexicanos saludables que

Pensión IMSS 2026: ¿por qué los pensionados no recibirán su pago el próximo 1 de febrero?

El calendario emitido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social confirma la fecha exacta de cada depósito para los adultos mayores y quienes se encuentren en este estatus

Pensión IMSS 2026: ¿por qué

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

‘Siempre contigo’ es el proyecto con el que la cantante y actriz agradecerá al público haberla acompañado en más de cuatro décadas de trayectoria

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero

Nuevo esquema tecnológico del Gobierno genera ahorros millonarios y refuerza la innovación digital

Plataformas como la Fábrica de Software y el Centro de Datos de Aguascalientes fortalecen capacidades internas y reducen costos operativos

Nuevo esquema tecnológico del Gobierno

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

La galardonada muestra internacional ofrecerá retos virtuales y recorridos inmersivos con foco en la historia local para todas las edades

Fórmula 1 estrena exhibición en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Delta 1”, alto líder del

“Delta 1”, alto líder del CJNG, es acusado de distribuir fentanilo y metanfetamina en EEUU

EEUU busca a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, del Cártel del Golfo, por trasiego de drogas

Artículo 19 denuncia agresión contra el periodista Ernesto Martínez por policías en Sinaloa, exige investigación

Autoridades montan operativo para buscar a la Nicholette, asegura gobernador de Sinaloa

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

ENTRETENIMIENTO

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

Fans mexicanas de Harry Styles dan su opinión de “Aperture” tras evento especial en CDMX

Autos y viajes: los lujos que presumía Nicholette, influencer secuestrada en Culiacán

Anahí y Poncho Herrera sorprenden al reparecer juntos con misterioso guiño a ‘Rebelde’

Yadhira Carrillo lleva días hospitalizada y Laura Flores revela su delicado estado de salud: “Pobrecita”

DEPORTES

Fórmula 1 estrena exhibición en

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

Lesión de Henry Martín y Alejandro Zendejas: cuándo estarán listos para jugar con América

Raúl Jiménez podría volver a América, según reportes

CMLL y música: este es el cartel completo de los luchadores invitados al Vive Latino 2026

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro