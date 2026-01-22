México

Fuerte incendio se registra en fábrica de plásticos en Xochimilco, al sur de CDMX

Hasta el momento no se reportan heridos, pero hay cortes a la circulación y se suspendió el servicio del Tren Ligero

Incendio en Xochimilco. (X - @tx_gato)

En la madrugada de este 22 de enero se reportó un incendio en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con información de la cuenta oficial de los Bomberos Ciudad de México, acudieron al lugar para verificar la situación, y pidieron a la población del lugar mantener la calma.

Hasta el momento no se reportan heridos.

