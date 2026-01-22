Asociación de transportistas mantiene diálogo con Segob y Guardia Nacional para reforzar la seguridad carretera

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con autoridades federales para atender la creciente problemática de inseguridad en carreteras del país, luego de diversos hechos recientes que han encendido las alertas del sector y derivado en movilizaciones y advertencias de nuevos bloqueos.
Segob, Marina y Guardia Nacional sostienen mesas de diálogo con transportistas
En un comunicado oficial emitido este 22 de enero de 2026, la ANTAC confirmó la realización de una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Guardia Nacional, como seguimiento a los acuerdos establecidos desde noviembre de 2025.
El objetivo, señaló la organización, es reforzar la coordinación institucional y evaluar avances en materia de seguridad carretera, protección a operadores y cumplimiento del marco legal vigente.
La asociación reiteró su disposición al diálogo permanente y aseguró que continuará informando sobre los resultados que deriven de estos encuentros, en un contexto donde el transporte de carga enfrenta riesgos constantes en tramos federales considerados de alta peligrosidad.
Demandas de seguridad ante desapariciones y robo al transporte de carga
La ANTAC ha insistido en la necesidad de medidas específicas ante el incremento de delitos contra operadores, incluyendo extorsiones, robos con violencia y desapariciones.
Su principal demanda es la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Carreteros, argumentando que solo una de cada diez denuncias logra judicializarse.
Datos del sector señalan que, desde 2024, entre 15 y 20 conductores permanecen desaparecidos.
A esto se suma que más del 80 por ciento de los robos al transporte de carga se cometen con violencia, concentrándose principalmente en corredores del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
Bloqueos y advertencia de un nuevo megabloqueo nacional
Ante la lentitud en el cumplimiento de acuerdos, la ANTAC ha advertido la posibilidad de reactivar bloqueos carreteros a nivel nacional.
Su presidente, David Estévez Gamboa, señaló que enero es el plazo límite para observar resultados concretos por parte del gobierno federal, de lo contrario, las movilizacion
Estas acciones buscan visibilizar la situación que enfrenta el gremio y presionar por respuestas institucionales ante una problemática que consideran estructural y no aislada.
Historia y papel de ANTAC en el sector transportista mexicano
La Asociación Nacional de Transportistas se ha consolidado como una de las voces más visibles del sector en los últimos años, combinando el diálogo institucional con protestas como herramienta de presión.
Ha encabezado movilizaciones nacionales, negociaciones con autoridades fiscales por la Carta Porte y alianzas con otras organizaciones productivas.
Entre las principales exigencias históricas de la ANTAC destacan:
- Mayor presencia de seguridad en carreteras federales
- Creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Carreteros
- Atención prioritaria a desapariciones de operadores
- Claridad regulatoria y reducción de cargas administrativas
- Coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales
Mientras el gobierno sostiene que existen avances y “otros datos”, los transportistas advierten que la inseguridad representa una amenaza directa para el sistema logístico y la economía nacional.
El desarrollo de las mesas de diálogo será clave para definir el rumbo inmediato del sector.