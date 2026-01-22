México

Asociación de transportistas mantiene diálogo con Segob y Guardia Nacional para reforzar la seguridad carretera

Integrantes de la ANTAC sostienen que no buscan confrontación, sino protección y justicia en rutas del país

Guardar
Cada desaparición y cada robo
Cada desaparición y cada robo es un recordatorio de que la seguridad carretera sigue siendo un reto nacional. (Cuartoscuro)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con autoridades federales para atender la creciente problemática de inseguridad en carreteras del país, luego de diversos hechos recientes que han encendido las alertas del sector y derivado en movilizaciones y advertencias de nuevos bloqueos.

Segob, Marina y Guardia Nacional sostienen mesas de diálogo con transportistas

En un comunicado oficial emitido este 22 de enero de 2026, la ANTAC confirmó la realización de una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Guardia Nacional, como seguimiento a los acuerdos establecidos desde noviembre de 2025.

El objetivo, señaló la organización, es reforzar la coordinación institucional y evaluar avances en materia de seguridad carretera, protección a operadores y cumplimiento del marco legal vigente.

El sector transportista pide coordinación
El sector transportista pide coordinación efectiva y medidas reales para enfrentar la creciente inseguridad en las rutas del país.

La asociación reiteró su disposición al diálogo permanente y aseguró que continuará informando sobre los resultados que deriven de estos encuentros, en un contexto donde el transporte de carga enfrenta riesgos constantes en tramos federales considerados de alta peligrosidad.

Demandas de seguridad ante desapariciones y robo al transporte de carga

La ANTAC ha insistido en la necesidad de medidas específicas ante el incremento de delitos contra operadores, incluyendo extorsiones, robos con violencia y desapariciones.

Su principal demanda es la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Carreteros, argumentando que solo una de cada diez denuncias logra judicializarse.

ANTAC exige mayor presencia de
ANTAC exige mayor presencia de seguridad, atención a desapariciones y justicia efectiva para los operadores de carga. Foto: ANTAC

Datos del sector señalan que, desde 2024, entre 15 y 20 conductores permanecen desaparecidos.

A esto se suma que más del 80 por ciento de los robos al transporte de carga se cometen con violencia, concentrándose principalmente en corredores del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Bloqueos y advertencia de un nuevo megabloqueo nacional

Ante la lentitud en el cumplimiento de acuerdos, la ANTAC ha advertido la posibilidad de reactivar bloqueos carreteros a nivel nacional.

Su presidente, David Estévez Gamboa, señaló que enero es el plazo límite para observar resultados concretos por parte del gobierno federal, de lo contrario, las movilizacion

ANTAC advierte que, de no
ANTAC advierte que, de no haber resultados concretos, los megabloqueos podrían retomarse en las 32 entidades del país. Crédito: Cuartoscuro

Estas acciones buscan visibilizar la situación que enfrenta el gremio y presionar por respuestas institucionales ante una problemática que consideran estructural y no aislada.

Historia y papel de ANTAC en el sector transportista mexicano

La Asociación Nacional de Transportistas se ha consolidado como una de las voces más visibles del sector en los últimos años, combinando el diálogo institucional con protestas como herramienta de presión.

Ha encabezado movilizaciones nacionales, negociaciones con autoridades fiscales por la Carta Porte y alianzas con otras organizaciones productivas.

ANTAC se ha consolidado como
ANTAC se ha consolidado como una de las voces más visibles del transporte de carga en México, combinando diálogo institucional y movilizaciones.

Entre las principales exigencias históricas de la ANTAC destacan:

  • Mayor presencia de seguridad en carreteras federales
  • Creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Carreteros
  • Atención prioritaria a desapariciones de operadores
  • Claridad regulatoria y reducción de cargas administrativas
  • Coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales

Mientras el gobierno sostiene que existen avances y “otros datos”, los transportistas advierten que la inseguridad representa una amenaza directa para el sistema logístico y la economía nacional.

El desarrollo de las mesas de diálogo será clave para definir el rumbo inmediato del sector.

Temas Relacionados

ANTACSegobGuardia NacionalTransportistasCarreterasSeguridadPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se fortalece al cierre de la cotización de hoy jueves 22 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en

Cuáles son los beneficios de tomar agua mineral en ayunas y a quiénes se les recomienda hacerlo

La salud de los riñones puede obtener ventajas por esta práctica, aunque hay excepciones

Cuáles son los beneficios de

“Registro exitoso”: qué hacer recibes el mensaje de que alguien usó tu CURP para vincular otro celular

Las nuevas reglas ponen bajo la lupa la protección ante suplantaciones y los desafíos de privacidad que enfrentan millones de personas en México

“Registro exitoso”: qué hacer recibes

Metro CDMX estrena escaleras eléctricas: estas son las estaciones beneficiadas

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, explicó la importancia de la actualización de los servicios electromecánicos para la accesibilidad de los usuarios

Metro CDMX estrena escaleras eléctricas:

SAT arranca programa de regularización en este 2026, todo lo que debes saber

La autoridad hacendaria implementó una iniciativa dirigida a personas físicas y morales con ingresos hasta 300 millones de pesos

SAT arranca programa de regularización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jueza ordena a la FGR

Jueza ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación íntegra contra Manuel Farías Laguna

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así sería el escenario de

Así sería el escenario de Harry Styles para sus conciertos en CDMX

Louis Tomlinson asegura que volverá a México durante su gira “How Did We Get Here?”

Laura Flores se declara abierta al amor, aunque descarta cualquier acercamiento a su compañero de obra

Simple Plan en México: la banda canadiense regresa a los escenarios con tres fechas en nuestro país

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

DEPORTES

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

Revelan que hay un futbolista “tapado” que buscaría contratar Cruz Azul

Desde la chilena de Raúl Jiménez hasta la revolución canalera: así ha sido el historial entre México y Panamá

Chema Ocampo vs. Callum Walsh: el boxeador mexicano estrena la nueva promotora de Dana White, presidente de la UFC

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado y ganado