Asociación de transportistas mantiene diálogo con Segob y Guardia Nacional para reforzar la seguridad carretera

Cada desaparición y cada robo es un recordatorio de que la seguridad carretera sigue siendo un reto nacional. (Cuartoscuro)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con autoridades federales para atender la creciente problemática de inseguridad en carreteras del país, luego de diversos hechos recientes que han encendido las alertas del sector y derivado en movilizaciones y advertencias de nuevos bloqueos.

Segob, Marina y Guardia Nacional sostienen mesas de diálogo con transportistas

En un comunicado oficial emitido este 22 de enero de 2026, la ANTAC confirmó la realización de una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Guardia Nacional, como seguimiento a los acuerdos establecidos desde noviembre de 2025.

El objetivo, señaló la organización, es reforzar la coordinación institucional y evaluar avances en materia de seguridad carretera, protección a operadores y cumplimiento del marco legal vigente.

El sector transportista pide coordinación efectiva y medidas reales para enfrentar la creciente inseguridad en las rutas del país.

La asociación reiteró su disposición al diálogo permanente y aseguró que continuará informando sobre los resultados que deriven de estos encuentros, en un contexto donde el transporte de carga enfrenta riesgos constantes en tramos federales considerados de alta peligrosidad.

Demandas de seguridad ante desapariciones y robo al transporte de carga

La ANTAC ha insistido en la necesidad de medidas específicas ante el incremento de delitos contra operadores, incluyendo extorsiones, robos con violencia y desapariciones.

Su principal demanda es la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Carreteros, argumentando que solo una de cada diez denuncias logra judicializarse.

ANTAC exige mayor presencia de seguridad, atención a desapariciones y justicia efectiva para los operadores de carga. Foto: ANTAC

Datos del sector señalan que, desde 2024, entre 15 y 20 conductores permanecen desaparecidos.

A esto se suma que más del 80 por ciento de los robos al transporte de carga se cometen con violencia, concentrándose principalmente en corredores del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Bloqueos y advertencia de un nuevo megabloqueo nacional

Ante la lentitud en el cumplimiento de acuerdos, la ANTAC ha advertido la posibilidad de reactivar bloqueos carreteros a nivel nacional.

Su presidente, David Estévez Gamboa, señaló que enero es el plazo límite para observar resultados concretos por parte del gobierno federal, de lo contrario, las movilizacion

ANTAC advierte que, de no haber resultados concretos, los megabloqueos podrían retomarse en las 32 entidades del país. Crédito: Cuartoscuro

Estas acciones buscan visibilizar la situación que enfrenta el gremio y presionar por respuestas institucionales ante una problemática que consideran estructural y no aislada.

Historia y papel de ANTAC en el sector transportista mexicano

La Asociación Nacional de Transportistas se ha consolidado como una de las voces más visibles del sector en los últimos años, combinando el diálogo institucional con protestas como herramienta de presión.

Ha encabezado movilizaciones nacionales, negociaciones con autoridades fiscales por la Carta Porte y alianzas con otras organizaciones productivas.

ANTAC se ha consolidado como una de las voces más visibles del transporte de carga en México, combinando diálogo institucional y movilizaciones.

Entre las principales exigencias históricas de la ANTAC destacan:

Mayor presencia de seguridad en carreteras federales

Creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Carreteros

Atención prioritaria a desapariciones de operadores

Claridad regulatoria y reducción de cargas administrativas

Coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales

Mientras el gobierno sostiene que existen avances y “otros datos”, los transportistas advierten que la inseguridad representa una amenaza directa para el sistema logístico y la economía nacional.

El desarrollo de las mesas de diálogo será clave para definir el rumbo inmediato del sector.