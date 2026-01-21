México

Valor de cierre del euro en México este 21 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro se pagó al cierre a 20,44 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,14% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 20,47 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro marca un descenso 1,37%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 6,5%.

Con respecto a días anteriores, sumó dos sesiones seguidas en números rojos. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (9,36%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

