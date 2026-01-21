Valor de cierre del euro en México este 21 de enero de EUR a MXN

El euro se pagó al cierre a 20,44 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,14% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 20,47 pesos, reporta Dow Jones.
En relación a los últimos siete días, el euro marca un descenso 1,37%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 6,5%.
Con respecto a días anteriores, sumó dos sesiones seguidas en números rojos. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (9,36%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.
Más Noticias
Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 21 de enero
El suspenso aumenta entre los seguidores mientras rojos y azules enfrentan una gran tensión
¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte
Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México
Autoridades montan operativo para buscar a la Nicholette, asegura gobernador de Sinaloa
Nicole Pardo Molina fue vista por última vez la tarde del martes 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala
Cuál es el tratamiento y qué tan peligroso es el dengue, enfermedad que le diagnosticaron a Carin León
El artista tuvo que reprogramar algunos conciertos
Hoy No Circula para este 22 de enero en el Valle de México y de Toluca
Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este jueves
MÁS NOTICIAS