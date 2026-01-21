Cuál es el tratamiento y qué tan peligroso es el dengue, enfermedad que le diagnosticaron a Carin León

Carin León tiene dengue REUTERS/Ronda Churchill

El equipo del Carin León, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, informó que las presentaciones previstas para el 22 y 23 de enero en la Feria de León 2026 se posponen luego de que el cantante fuera diagnosticado con dengue, enfermedad vírica transmitida por mosquitos.

Esta decisión tiene como finalidad proteger la salud del artista y asegurar la calidad de sus futuras actuaciones.

El mensaje firmado por la representación de Carin León insistió en la importancia del cuidado y la recuperación, asegurando al público que los boletos adquiridos con anticipación serán válidos para las nuevas fechas. Además, agradecieron la comprensión de los aficionados.

La suspensión temporal de las actividades de Carin León tiene como propósito permitirle completar el tratamiento recomendado y disminuir el riesgo de agravamiento de la enfermedad.

Qué tan peligroso es el dengue

Dengue, una enfermedad provocada por los mosquitos. REUTERS/Rodolfo Buhrer

El dengue representa una de las amenazas más extendidas en regiones tropicales y subtropicales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el dengue puede provocar fiebre alta, dolor intenso y, en casos graves, hemorragias y complicaciones potencialmente mortales.

La enfermedad afecta a millones de personas cada año, principalmente en zonas de América Latina, Asia y África.

El dengue suele manifestarse con fiebre repentina, dolor muscular, dolor de cabeza y erupciones cutáneas.

El dengue grave puede causar shock, insuficiencia orgánica y, en algunos casos, la muerte. El riesgo aumenta en personas que ya han tenido la infección anteriormente, en niños y en quienes presentan enfermedades crónicas. De acuerdo con la OMS, la tasa de letalidad del dengue grave ronda el 2% al 5% si no recibe atención médica adecuada, pero puede reducirse por debajo del 1% con el tratamiento oportuno.

Tratamiento del dengue

REUTERS/El Tayeb Siddig

Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. La atención médica se centra en controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

El manejo incluye reposo, hidratación oral abundante y medicamentos para la fiebre, como el paracetamol. Se desaconseja el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ya que aumentan el riesgo de hemorragias.

El monitoreo clínico es fundamental para detectar signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado. La hospitalización puede ser necesaria en casos graves para administrar líquidos por vía intravenosa y realizar controles estrictos. Los especialistas recomiendan acudir al centro de salud ante cualquier síntoma de alarma, ya que la atención temprana reduce el riesgo de complicaciones.