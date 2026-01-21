Atacan a dos hermanas en Mexicali, Baja California: una muere y otra resultó herida

La separación del cargo es parte de una serie de movimientos encaminados a fortalecer el esquema de seguridad, según declaraciones del alcalde. (Facebook/Policía Municipal Preventiva de Tijuana)

Hombres armados atacaron un vehículo con detonaciones de arma de fuego en Mexicali, Baja California. Las dos personas a bordo eran hermanas, según fuentes locales; una de ellas falleció y la otra resultó herida.

De acuerdo con medios de la entidad, los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 20 de enero de 2026 cuando las dos jóvenes, una de 19 y otra de 25 años de edad, se encontraban abordo de un vehículo afuera de un domicilio ubicado entre la avenida De los Deseos y la calle Del Zodiaco.

Después del ataque, los responsables huyeron del lugar en un vehículo color arena con rumbo desconocido, según Zeta Tijuana y El Sol de México.

El Gobierno de México adjudicó 1.5 millones de dólares en bienes ilícitos a través de estos procesos judiciales. Crédito:

Cifras en Baja California por homicidio doloso

Luego de que se escucharon los disparos, se hizo el llamado a agentes de la policía municipal, mismos que arribaron junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes declararon que una de las mujeres había perdido la vida, mientras que la otra joven fue trasladada a un hospital de la misma entidad con una condición de salud grave.

Acudieron autoridades de la Policía Municipal para resguardar el sitio, percatándose que había diversos casquillos percutidos, aparentemente de grueso calibre en la vialidad.

La entidad de Baja California no suele contar con múltiples delitos de alto impacto pero tampoco queda libre de estos ataques, pues en promedio cuenta con 2 homicidios dolosos.

De acuerdo con datos proporcionados por el Informe de Seguridad, del 14 al 20 de enero, se registraron 13 asesinatos en la entidad federativa, donde sólo el domingo 18 de enero registraron tres casos de esta índole.

La policía municipal de Baja California cuenta con un equipo especializado en seguridad fronteriza . (SSPCM)

Homicidio doloso en México

El homicidio doloso se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en México, tanto por su incidencia como por el nivel de violencia que representa para la sociedad.

Las cifras recientes muestran variaciones en las tendencias anuales, pero el número de víctimas sigue reflejando un desafío persistente para las autoridades y la población.

Según datos recabados por las fiscalías estatales y dependencias federales, reportados el 21 de enero de 2026, el país registró un promedio mensual de entre 2 mil y 2 mil 400 víctimas por este delito durante la mayor parte de 2024, con descensos progresivos a lo largo de 2025.

En enero de 2026, el número de víctimas reportadas fue de 962 en los primeros 20 días del mes, lo que indica una tendencia a la baja respecto a los meses previos. Las estadísticas muestran que, en septiembre de 2023, se documentaron 2 mil 196 víctimas, mientras que para diciembre de 2025 la cifra descendió a 1,503.