Valor de cierre del dólar en México este 20 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,60 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,15% frente a los 17,57 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.
En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 1,28%, por lo que en el último año mantiene aún una bajada del 13,27%.
Comparando este dato con el de días anteriores, cortó con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas siete sesiones. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.
