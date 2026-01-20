Pese a críticas por su desempeño, Adal Ramones confirma que estará en La Granja VIP 2 y dio fecha de estreno

Adal Ramones confirma su regreso como conductor para la segunda temporada de ‘La Granja VIP’ en TV Azteca (La Granja VIP / Facebook)

El presentador Adal Ramones anunció que continuará como conductor en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, producción de TV Azteca que estrenaría en octubre de 2026.

Durante un encuentro con la prensa, el conductor manifestó su satisfacción por mantenerse al frente del programa después de su debut en la primera entrega.

El formato del reality exige que los participantes adapten su rutina a una vida rural, realizando tareas diarias como el cuidado de animales y la siembra, bajo vigilancia permanente de cámaras.

Esta convivencia forzada, alejada de comodidades, expone a los concursantes a desafíos físicos y episodios de tensión.

La Granja VIP reta a celebridades a abandonar sus comodidades y enfrentarse a una vida rural bajo vigilancia las 24 horas (La Granja VIP México, Facebook)

Adal nunca había visto un reality de encierro

Según Ramones, convertirse en conductor de un reality de encierro fue una experiencia novedosa y divertida, ya que hasta entonces apenas había visto este tipo de contenidos.

“TV Azteca me dijo, oye Adal, ¿cómo estás para las mismas fechas? Y yo les dije, claro que sí, yo creo que sería octubre La Granja VIP 2. Entonces, estoy feliz, es más, nunca me había tocado ver ningún capítulo de ningún reality de encierro, me tocó ver solamente una vez que defendí a Jordi y me tocó entrar 24 horas cuando fue el primer Big Brother, nunca más volví a ver algo de un reality de encierro más que los clips que salen en Instagram, así que conducir un reality para mí fue algo nuevo, pero fue muy divertido”, comentó el también comediante.

Al mencionar la recepción del público, destacó: “El 99% de las críticas fueron buenas, cómo quejarnos de un éxito tan rotundo”.

El espacio televisivo muestra, sin filtros, la adaptación de celebridades mientras compiten en un entorno completamente diferente al de su vida cotidiana, buscando al ganador del premio final.

Adal Ramones afirma que conducir un reality de convivencia y encierro resultó una experiencia inédita y divertida en su carrera televisiva (@adalramones, Instagram)

Adal Ramones y su polémica conducción de La Granja VIP

Las críticas hacia Adal Ramones por su conducción en La Granja VIP fueron variadas y se acentuaron principalmente durante la primera temporada del reality en 2025.

El episodio más comentado ocurrió en la primera asamblea de nominación, cuando Ramones se confundió al explicar una dinámica del “Huevo dorado”.

Esta situación generó confusión tanto entre los participantes como en la audiencia y motivó una ola de comentarios negativos en redes sociales contra el ex conductor del emblemático programa ‘Otro rollo’.

Algunos usuarios, en tanto, sugirieron que otro conductor, como “El Capi” Pérez, habría desempeñado mejor el papel.

Octubre marcará el regreso de ‘La Granja VIP’ con Adal Ramones y nuevos retos para las celebridades (Infobae México / Jovani Pérez)

Durante el estreno del programa, fue señalado por su desempeño, con algunos espectadores mencionando que parecía desorientado y que su estilo de conducción estaba fuera de época.

Comentarios en redes sociales apuntaron que “quiere conducir como hace 20 años” y calificaron su regreso como “fatal”.

A pesar de estas críticas, Adal Ramones aseguró que la mayoría de los comentarios sobre su trabajo en La Granja VIP fueron positivos y confirmó que regresará como conductor para la segunda temporada en 2026.