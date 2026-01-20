México

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

El secretario de Seguridad informó que 37 operadores fueron trasladados a seis ciudades de Estados Unidos

Harfuch informó que el gobierno trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales. | X- Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales, a pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el combate al narcotráfico.

Esto último, luego de que el mandatario norteamericano amagó con iniciar ataques terrestres contra los cárteles de la droga, al tiempo que afirmó que estas organizaciones “controlan México”.

En su cuenta de X, el funcionario federal indicó que los 37 criminales “representaban una amenaza real para la seguridad del país” y que el traslado se ejecutó esta mañana “conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”.

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

En la misma publicación, García Harfuch detalló que a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte por ninguno de los detenidos.

De igual forma mencionó que las 37 personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Seguridad agregó que con este traslado, ya suman 92 criminales de alto impacto que han sido trasladados de México a Estados Unidos durante el actual gobierno.

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

