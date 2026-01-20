Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de enero: tráiler volcado en Nicolás Romero por más de 7 horas ya provoca tráfico rumbo a Atizapán de Zaragoza

Tráiler que transportaba basura de la CDMX rumbo a los tiraderos de Tepojaco, en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, permanece volcado en avenida 20 de noviembre, en la zona conocida como La Curva, pasando el Puente de las Ánimas, antes de llegar al Town Center Nicolás Romero. Hay tráfico en la zona y solo un carril habilitado para los que van a los municipios de Atizapán, Naucalpan, periférico norte.
Se reporta la volcadura de camioneta que cargaba verduras en Av. Río Churubusco a la altura de Av. Lenguas Indígenas, col. Carlos Zapata Vela, con rumbo al AICM. Hay cierre parcial, pero ya hay carga vehicular.
