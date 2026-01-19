Senador de MC pide aclarar la presencia de aeronave estadounidense en México

Crédito: X(@ClementeCH)

José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, solicitó al Gabinete de la Seguridad de México “explicar la presencia de la aeronave estadounidense” que aterrizó en Toluca, Estado de México.

El senador también pidió que se aclare si el arribo del avión Hércules C-130 forma parte de la solicitud que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 17 de diciembre del 2025 a través de una solicitud formal a los legisladores

La mandataria federal pidió al Senado autorizar la entrada a México de soldados estadounidenses del grupo Navy SEAL’s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos.

El objetivo de la solicitud de Sheinbaum Pardo era que estos militares participaran de manera conjunta con la Marina mexicana en un evento de entrenamiento llamado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

Este entrenamiento estaba programado para realizarse en distintos lugares de México, incluyendo el Estado de México, Campeche y Ciudad del Carmen, a partir del 19 de enero hasta el 15 de abril de 2026.

Sin embargo, de acuerdo a lo que informó la presidenta de México durante su conferencia de prensa del jueves 8 de enero, explicó por qué su petición no fue revisada en el Senado.

Negó que el Senado haya suspendido la autorización para que militares de Estados Unidos entren a México por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Explicó que la razón real fue que el Senado tenía otros temas pendientes y decidió aplazar la discusión hasta febrero, cuando inicia el periodo de sesiones normales.

Sheinbaum aclaró que la entrada de fuerzas extranjeras a México siempre debe ser aprobada por el Senado, según la Constitución, y que esto es un procedimiento habitual. El senador Manuel Huerta dijo que el tema es importante y debe analizarse con cuidado, especialmente por la situación internacional.

