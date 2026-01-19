Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué letras podrán cobrar este 20 y 21 de enero

El programa Pensión Mujeres Bienestar otorga a mexicanas de 60 a 64 años un apoyo económico bimestral en 2026.

Las pensiones y apoyos sociales entregados por el Gobierno de México representan un respaldo clave para miles de hogares. Estos recursos permiten a las beneficiarias contar con mayor estabilidad económica y afrontar gastos básicos con mayor tranquilidad.

Dentro de este esquema, el programa Pensión Mujeres Bienestar se consolida como una ayuda específica para mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años. A partir de 2026, esta iniciativa otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos, como parte de la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El depósito se realiza de manera directa a la tarjeta otorgada por el Gobierno de México, lo que facilita el acceso al recurso sin intermediarios. Las beneficiarias pueden disponer del dinero retirándolo en las sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario de pago para el 20 de enero

El martes 20 de enero de 2026 corresponde el depósito para las mujeres cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O. Este orden alfabético busca organizar la entrega del apoyo y evitar aglomeraciones en los puntos de retiro.

Las beneficiarias de este grupo recibirán el monto completo de 3 mil 100 pesos, correspondiente al apoyo bimestral del programa Mujeres Bienestar. El dinero se refleja directamente en la tarjeta asignada.

Se recomienda verificar el saldo antes de acudir a retirar el efectivo y, de ser posible, utilizar la tarjeta para pagos directos, lo que reduce filas y tiempos de espera en las sucursales bancarias.

Pago programado para el 21 de enero

Para el miércoles 21 de enero de 2026, el calendario establece el depósito para las mujeres cuyos apellidos comienzan con las letras P y Q. Al igual que el resto de las beneficiarias, el pago es automático.

El monto entregado en esta fecha también es de 3 mil 100 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El apoyo permanece disponible en la cuenta hasta que la beneficiaria decida disponer de él.

Las autoridades recomiendan resguardar la tarjeta y el NIP, así como evitar compartir información personal, para garantizar la seguridad del apoyo económico.

Requisitos para recibir el apoyo

El programa Mujeres Bienestar busca fortalecer la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de miles de mujeres mexicanas cada bimestre.

El programa Mujeres Bienestar está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad, como parte de una estrategia enfocada en este sector de la población. Cumplir con el rango de edad es indispensable para ser beneficiaria.

Además, es necesario ser mexicana y residir dentro del país, criterios que permiten asegurar que el apoyo llegue a quienes forman parte de la población objetivo del programa social.

Con estos lineamientos, Mujeres Bienestar 2026 continúa su entrega ordenada de recursos, reforzando el acceso a un ingreso bimestral que busca mejorar la calidad de vida de miles de mujeres en todo el país.