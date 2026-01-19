México

Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué letras podrán cobrar este 20 y 21 de enero

El programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años continúa con su calendario de pagos y esta semana avanza por orden alfabético, con depósitos directos a través de la tarjeta oficial

Guardar
El programa Pensión Mujeres Bienestar
El programa Pensión Mujeres Bienestar otorga a mexicanas de 60 a 64 años un apoyo económico bimestral en 2026.

Las pensiones y apoyos sociales entregados por el Gobierno de México representan un respaldo clave para miles de hogares. Estos recursos permiten a las beneficiarias contar con mayor estabilidad económica y afrontar gastos básicos con mayor tranquilidad.

Dentro de este esquema, el programa Pensión Mujeres Bienestar se consolida como una ayuda específica para mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años. A partir de 2026, esta iniciativa otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos, como parte de la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El depósito se realiza de manera directa a la tarjeta otorgada por el Gobierno de México, lo que facilita el acceso al recurso sin intermediarios. Las beneficiarias pueden disponer del dinero retirándolo en las sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario de pago para el 20 de enero

Las beneficiarias reciben 3 mil
Las beneficiarias reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses, depositados directamente en la tarjeta asignada por el Gobierno de México.

El martes 20 de enero de 2026 corresponde el depósito para las mujeres cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O. Este orden alfabético busca organizar la entrega del apoyo y evitar aglomeraciones en los puntos de retiro.

Las beneficiarias de este grupo recibirán el monto completo de 3 mil 100 pesos, correspondiente al apoyo bimestral del programa Mujeres Bienestar. El dinero se refleja directamente en la tarjeta asignada.

Se recomienda verificar el saldo antes de acudir a retirar el efectivo y, de ser posible, utilizar la tarjeta para pagos directos, lo que reduce filas y tiempos de espera en las sucursales bancarias.

Pago programado para el 21 de enero

Mujeres Bienestar exige como requisitos
Mujeres Bienestar exige como requisitos tener entre 60 y 64 años, ser mexicana y residir en el país para poder recibir el apoyo.

Para el miércoles 21 de enero de 2026, el calendario establece el depósito para las mujeres cuyos apellidos comienzan con las letras P y Q. Al igual que el resto de las beneficiarias, el pago es automático.

El monto entregado en esta fecha también es de 3 mil 100 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El apoyo permanece disponible en la cuenta hasta que la beneficiaria decida disponer de él.

Las autoridades recomiendan resguardar la tarjeta y el NIP, así como evitar compartir información personal, para garantizar la seguridad del apoyo económico.

Requisitos para recibir el apoyo

El programa Mujeres Bienestar busca
El programa Mujeres Bienestar busca fortalecer la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de miles de mujeres mexicanas cada bimestre.

El programa Mujeres Bienestar está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad, como parte de una estrategia enfocada en este sector de la población. Cumplir con el rango de edad es indispensable para ser beneficiaria.

Además, es necesario ser mexicana y residir dentro del país, criterios que permiten asegurar que el apoyo llegue a quienes forman parte de la población objetivo del programa social.

Con estos lineamientos, Mujeres Bienestar 2026 continúa su entrega ordenada de recursos, reforzando el acceso a un ingreso bimestral que busca mejorar la calidad de vida de miles de mujeres en todo el país.

Temas Relacionados

Mujeres Pensión Bienestar 2026Pensión Mujeres BienestarProgramas del BienestarProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar inspirado en icónico look de Kylie Jenner

La cantante de regional cosechó halagos de su esposo, Christian Nodal, y de parte de miles de fans que descubrieron una conexión entre ambas celebridades

Cuánto cuesta el mini vestido

Combi se impacta en Gustavo Baz, Edomex; se reportan 16 heridos

De acuerdo con medios locales, el vehículo se habría quedado sin frenos

Combi se impacta en Gustavo

FIFA confía y descarta riesgo de seguridad para el Mundial 2026: “La percepción que hay”

Desde la organización rectora del fútbol mundial, la postura oficial descarta riesgos considerables y transmite tranquilidad

FIFA confía y descarta riesgo

Capturan a “El Beliceño” durante cinco cateos simultáneos en Quintana Roo

En los municipios de Playa del Carmen y Othón P. Blanco, fuerzas federales aseguraron sustancias ilícitas entre otros objetos

Capturan a “El Beliceño” durante

Efemérides del 19 de enero: qué pasó un día como hoy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida te presentamos las de este lunes

Efemérides del 19 de enero:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Beliceño” durante

Capturan a “El Beliceño” durante cinco cateos simultáneos en Quintana Roo

Harfuch confirmó captura de “El Mantecas”, líder de facción de Los Beltrán Leyva en Sinaloa

Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

Narco y reclutamiento juvenil: lagunas legales y cómo el crimen organizado aprovecha la protección legal a adolescentes

El Chapo Guzmán: un escape de película desde una cárcel de máxima seguridad lo convirtió en figura mundial

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el mini vestido

Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar inspirado en icónico look de Kylie Jenner

Muere la madre de Cha, bajista de Fobia, Moderatto y conductor de La Hora Nacional

Thalía, Olga Breeskin y Verónica Castro: tres famosas mexicanas que habrían vivido acoso por parte de Julio Iglesias

Doménica Montero llega a la televisión abierta y apuesta por el horario estelar

Quién es Olga Breeskin, otra presunta víctima de Julio Iglesias con tan solo 14 años de edad

DEPORTES

Jornada 4 Liga Mx Femenil:

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos

FIFA confía y descarta riesgo de seguridad para el Mundial 2026: “La percepción que hay”

Rams vs Seahawks: a qué hora y dónde ver en México la final de la Conferencia Nacional de la NFL

New England Patriots vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver la final de la Conferencia Americana en México

El Grande Americano lanza contundente mensaje para sus seguidores: “México tiene a los mejores fans del mundo”