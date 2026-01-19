México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: cierran Ignacio Zaragoza

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en las principales calles y avenidas del Valle de México

Guardar

En pocas líneas:

21:28 hsHoy

Bloquean avenida Tláhuac

Vecinos de la alcaldía Iztapalapa iniciaron un bloqueo en ambos sentidos de la avenida.

21:27 hsHoy

Circuito Exterior Mexiquense con afectaciones por accidente

Han transcurrido más de tres horas de bloqueos en el Circuito Exterior Mexiquense debido a un accidente con dirección a la carretera Lechería Texcoco, un tráiler volcó y se mantienen trabajos de limpieza en el asfalto.

21:06 hsHoy

Inicia movilización en Zacamulpa, Huixquilucan

Tras el feminicidio de Dafne Meneses, familiares y amigos iniciaron una marcha partiendo desde el panteón para exigir justicia por la víctima y la actuación de las autoridades.

20:58 hsHoy

Cierran Calzada Ignacio Zaragoza

De acuerdo con el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inició una manifestación que bloqueó los carriles centrales de Zaragoza a la altura del metro Acatitla de la Línea A.

(X/ @OVIALCDMX)
(X/ @OVIALCDMX)
20:47 hsHoy

Manifestaciones hoy en CDMX

De acuerdo con Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para este lunes 19 de enero se espera algunas movilizaciones sociales en la zona centro de la capital, así como al oriente de la capital.

(X/ @C5_CDMX)
(X/ @C5_CDMX)
(X/ @C5_CDMX)
(X/ @C5_CDMX)

Temas Relacionados

manifestaciónmarchaCDMXEdomexbloqueosmexico-noticias

Últimas noticias

Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

Las acciones, encabezadas por la Fiscalía General del Estado, fueron el resultado de 13 intervenciones distintas en la entidad

Operativos contra el narcomenudeo en

Las series de Netflix México que roban la atención HOY

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las series de Netflix México

Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de enero

Un giro inesperado podría renovar las esperanzas y estrategias de los equipos

Exatlón México: quién gana la

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 20 de enero

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula en el

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las cinco recomendaciones de animes

Las cinco recomendaciones de animes para ver en Crunchyroll en enero 2026, según la IA

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

El costo de la construcción subió 1,4% en diciembre y cerró 2025 con un aumento del 22,9 por ciento

Jornada financiera: las reservas alcanzaron el mayor nivel en la era Milei por un nuevo récord del precio del oro

Receta de pastel de choclo, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

Emma Stone habló de su

Emma Stone habló de su papel en Pobres criaturas: “Si tuviera la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”

“El cine no se hace en soledad”: cómo Ryan Coogler convirtió el trabajo colectivo en el motor de sus historias

Viggo Mortensen recordó su escena preferida en El Señor de los Anillos: “Es hermosa. No hay efectos, no hay monstruos”

El primer ministro francés Sébastien Lecornu enfrenta una prueba clave tras aprobar el presupuesto sin consenso

El duro mensaje de Brooklyn Beckham contra sus padres David y Victoria: “Jamás me sentí tan incómodo”

DEPORTES

La fuerte sanción al técnico

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

El sustancial cambio que tendrá el Safety Car de la Fórmula 1 en la temporada 2026

Campeón con acento argentino: la historia de Franco Agamenone y la alianza inesperada que debutó con un título

Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y pide una impactante cifra por su pase: los dos gigantes de Europa que lo buscan