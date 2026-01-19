Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: cierran Ignacio Zaragoza

Vecinos de la alcaldía Iztapalapa iniciaron un bloqueo en ambos sentidos de la avenida.
Han transcurrido más de tres horas de bloqueos en el Circuito Exterior Mexiquense debido a un accidente con dirección a la carretera Lechería Texcoco, un tráiler volcó y se mantienen trabajos de limpieza en el asfalto.
Tras el feminicidio de Dafne Meneses, familiares y amigos iniciaron una marcha partiendo desde el panteón para exigir justicia por la víctima y la actuación de las autoridades.
De acuerdo con el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inició una manifestación que bloqueó los carriles centrales de Zaragoza a la altura del metro Acatitla de la Línea A.
De acuerdo con Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para este lunes 19 de enero se espera algunas movilizaciones sociales en la zona centro de la capital, así como al oriente de la capital.