‘La Mañanera’ de hoy lunes 19 de enero: recaudación de ingresos del gobierno, el SAT determina quiénes pueden ser auditados en 2026, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

En pocas líneas:

13:57 hsHoy
13:45 hsHoy

SAT presenta ‘mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría 2026′

Desde el 2021, el SAT publica su plan maestro; como parte de este, hay una sección de mejores prácticas de transparencia en procesos de auditoría, la cual establece, de manera general. Se auditará a las personas que realicen las siguientes conductas:

  • Abuso de los estímulos fiscales que presenten inconsistencias.

Se prevé que en la Ley de Ingresos de la Federación se recauden 644800 millones de pesos.

13:42 hsHoy

SAT presenta los ingresos recaudados del 2025

Antonio Martínez Dadnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó los resultados de la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios durante el 2025, al cierre del año se recaudaron 6.045 billones de pesos.

La recaudación de aduanas de enero a diciembre del 2025, se recaudaron 1,449,458.

13:38 hsHoy

Profeco presenta Quién es Quién

César Iván Escalane Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó los precios de productos de la canasta básica de la semana del 19 al 23 de enero.

Además, explicó los resultados de un estudio sobre los yogurts, los resultados están dentro de un artículo en la revista del Consumidor.

13:33 hsHoy

Inicia conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que este lunes se hablará acerca de economía.

Quienes acompañan a la presidenta:

  • César Iván Escalane Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor
  • Antonio Martínez Dadnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
12:53 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

