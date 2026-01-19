México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 18 de enero.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estado: Demorado

Vuelo: AM402

Destino: New York

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:59

Estatus: Demorado

Vuelo: DL605

Destino: Mineapolis

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 18:00

Estado: Demorado

Vuelo: JJ8113

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 18:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

