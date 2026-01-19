Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en México

El euro cotizó al cierre a 20,47 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,1% con respecto a los 20,49 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un descenso 2,11%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 6%.
Si comparamos la cifra con días previos, encadenó cinco jornadas consecutivas en caída. La volatilidad referente a estos siete días fue de 7%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (9,38%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal últimamente.
