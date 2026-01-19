México

Estos son los beneficios del deporte en la adolescencia

La actividad física durante la juventud influye positivamente en el equilibrio mental y en la integración social, de acuerdo con la UNAM

Guardar
La práctica regular de ejercicio
La práctica regular de ejercicio y deporte en la adolescencia favorece el desarrollo físico, emocional y social de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo durante la adolescencia encuentra un aliado inequívoco en la práctica regular de ejercicio y deporte, cuyas repercusiones positivas no se limitan solo al cuerpo, sino que involucran la gestión emocional y la integración social.

Así lo subrayan especialistas del podcast Deporte UNAM, citados por UNAM Global, quienes destacan que el compromiso de los adolescentes con la actividad física puede sentar las bases de una vida adulta más saludable y equilibrada. El impacto se extiende incluso a la prevención de enfermedades y a la reducción de conductas de riesgo, como el consumo tempranero de sustancias.

Claudia Becerril Rivera, entrenadora de atletismo y psicóloga deportiva de la UNAM, explicó que es fundamental diferenciar entre actividad física y deporte: la primera implica cualquier movimiento corporal orientado al bienestar, sin fines competitivos; el segundo abarca una práctica organizada y sistemática con objetivos de competencia.

Ambas son valiosas durante la juventud, puesto que moverse y cuidar el cuerpo, sin importar el nivel competitivo, representa un avance hacia mejores hábitos futuros.

Beneficios del ejercicio para los adolescentes

Especialistas de la UNAM destacan
Especialistas de la UNAM destacan que el compromiso temprano con la actividad física previene enfermedades y conductas de riesgo en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas indicaron que el ejercicio regular contribuye al fortalecimiento de:

  • El sistema cardiovascular
  • El sistema respiratorio
  • El sistema muscular

Además, influye de manera directa en la función hormonal durante la adolescencia, etapa marcada por intensos cambios físicos y emocionales. La práctica constante mejora la condición física, el desarrollo de fuerza, la coordinación y la resistencia, y facilita la adopción de hábitos saludables que pueden mantenerse durante décadas.

María José Martínez Lozano, psicóloga egresada de la FES Zaragoza, remarcó que la adolescencia suele estar “marcada por cambios bruscos de ánimo. En este contexto, el deporte actúa como regulador emocional y herramienta para fortalecer la autoestima, la confianza y la resiliencia emocional: “la capacidad de enfrentar dificultades, aprender de ellas y seguir adelante, dijo Martínez Lozano al podcast Deporte UNAM.

Cuando se trata de deportes en equipo, adquiere una dimensión adicional: “el sentido de pertenencia, la construcción de vínculos y la experiencia de formar parte de un grupo ofrecen al adolescente un espacio de contención y protección, señaló la especialista.

Beneficios del ejercicio al cerebro

Estudios internacionales citados por Deporte
Estudios internacionales citados por Deporte UNAM confirman que el deporte mejora la atención, la memoria, la planificación y la toma de decisiones juveniles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance del ejercicio no se limita al terreno corporal y emocional. Diversos estudios internacionales, citados por el medio, han demostrado que la práctica constante mejora funciones como la atención, la memoria, la planificación y la toma de decisiones.

Estas habilidades resultan esenciales tanto para el rendimiento académico como para la organización personal y la vida cotidiana, permitiendo al adolescente comprender y retener mejor la información.

Consuelo Velázquez García, entrenadora en jefe de Natación Artística de la UNAM, subrayó el papel formativo que ofrecen los entornos estructurados del deporte: “Al existir reglas, valores y objetivos claros, los jóvenes encuentran una guía que les permite ordenar sus emociones y conductas”, declaró al podcast Deporte UNAM.

Más allá de la victoria competitiva, los especialistas consultados por la UNAM coinciden en que el deporte contribuye a aprender disciplina, organización del tiempo, compromiso y hábitos que trascienden la cancha. El hábito desde la adolescencia ayuda a prevenir enfermedades y aleja a los jóvenes de conductas peligrosas, como el consumo de alcohol, tabaco o drogas antes de la adultez.

Temas Relacionados

EjercicioDeporteUNAMAdolescentesmexico-noticias

Más Noticias

Joaquín Díaz Mena rinde su Primer Informe de Gobierno: destaca avances sociales, seguridad y obras en Yucatán

En su primer informe, el Gobernador de Yucatán resaltó la inversión en obra pública, la entrega de apoyos al sector productivo y la implementación de estrategias de prevención del delito

Joaquín Díaz Mena rinde su

Así funciona la estafa del depósito fantasma

Este tipo de fraude puede generar pérdidas a vendedores formales e informales

Así funciona la estafa del

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

¿Cómo se hacen las obleas?

Un proceso de transformación llevó a este alimento desde el ámbito religioso hasta convertirse en un dulce popular

¿Cómo se hacen las obleas?

Bala perdida hiere a menor de edad en Puebla

Familiares del niño de ocho años piden que el caso no quede impune

Bala perdida hiere a menor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano y Guardia Nacional

Ejército Mexicano y Guardia Nacional inhabilitaron cerca de 100 explosivos localizados en Concordia, Sinaloa

Sentencian a tres personas que transportaban más de tonelada y media de cocaína en una lancha en Colima

Quién es “El Mantecas”, el hombre ligado al Cártel de Sinaloa detenido tras un operativo en Mocorito

Narcomenudeo y posesión de armas exclusivas: FGR obtuvo vinculación a proceso contra dos detenidos en Tepatitlán, Jalisco

Detuvieron en Sinaloa a Iván Valerio, alias “El Mantecas”, objetivo prioritario ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Esto piensa Adal Ramones de

Esto piensa Adal Ramones de la relación de su hija Paola con Daniel Tovar, actor once años mayor

Yolanda Andrade muestra el deterioro de su salud al paso de los años: “Gracias por estar conmigo”

Gloria Trevi se defiende de quienes la llaman “asesina y pederasta” y se burlan diciendo que “trata”

Yadhira Carrillo se niega a enamorarse tras separación de Juan Collado: “Yo estoy muy bien”

Alejandra Bogue le contesta a ‘La Supermana’ sobre supuestos golpes a su mamá y un hijo abandonado en Acapulco

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. aclara

Julio César Chávez Jr. aclara “se vendió” en la pelea contra Jake Paul

Pachuca vs América: el gesto de Esteban Solari con André Jardine que desató confrontación

Qué dijo el presidente de Pachuca sobre Chucky Lozano y su posible regreso a los Tuzos

Emilio Azcárraga visita el Estadio Azteca: así luce el recinto a dos meses de su reapertura para el Mundial 2026

Nina Cervantes se despide del América entre lágrimas, apunta a la Selección Mexicana: “Mi voz es americanista, ahora mi meta es México”