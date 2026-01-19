México

Combi se impacta en Gustavo Baz, Edomex; se reportan 16 heridos

De acuerdo con medios locales, el vehículo se habría quedado sin frenos

Una unidad de transporte público se impactó contra una barda en la avenida Gustavo Baz, de Tlalnepantla, Estado de México, dejando 16 heridos hasta el momento, informó desde su cuenta de X el Grupo Siade Oficial.

De acuerdo con medios locales, el vehículo supuestamente se habría quedado sin frenos.

con información en desarrollo

