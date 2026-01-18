México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Técpan

El sismo sucedió a las 10:54 horas, a una distancia de 24 km de Técpan y tuvo una profundidad de 37.7 km

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Técpan fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 18 de enero a los habitantes del estado de Guerrero a las 10:54 horas.

El temblor ocurrió 24 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 37.7 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 17.317 grados de latitud y -100.829 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

“De los cucarachos infieles”: María León y Julia Medina explican de qué va su nueva canción “Las Damas y el Vagabundo”

La cantante habló sobre la historia de su nueva canción y llamó al público mexicano a participar en la votación del festival Benidorm Fest 2026 en España

“De los cucarachos infieles”: María

Vadhir Derbez cantó con su hemana Aitana canción de Las guerreras K-pop y conquistó a a fans

Un momento familiar convertido en fenómeno digital volvió a colocar al apellido Derbez en el centro de la conversación en redes

Vadhir Derbez cantó con su

SSC detuvo a dos hombres con cuatro bultos de aproximadamente 30 kilos de marihuana en la alcaldía Iztapalapa

El monitoreo constante de las cámaras del C2 permitió a los elementos de seguridad identificar a los dos individuos

SSC detuvo a dos hombres

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero: se registra

Ernestina Godoy celebra sus 72 años reafirmando su compromiso para trabajar con “justicia y paz”

Reconocimiento y mensajes emotivos marcan el cumpleaños de la Fiscal General

Ernestina Godoy celebra sus 72
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a hombre asesinado en

Identifican a hombre asesinado en Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa

Reclutamiento forzado de menores: infancias de hasta 8 años son víctimas del crimen organizado

Qué son los Jammers, los dispositivos que ponen en juego la aviación y las operaciones militares

Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

¿Quién es “El Compa Omar”, el expolicía ligado a El Mayo Zambada que hoy es buscado por ICE?

ENTRETENIMIENTO

“De los cucarachos infieles”: María

“De los cucarachos infieles”: María León y Julia Medina explican de qué va su nueva canción “Las Damas y el Vagabundo”

Vadhir Derbez cantó con su hemana Aitana canción de Las guerreras K-pop y conquistó a a fans

Jorge Zarza anuncia muerte de icónica reportera de TV Azteca: “Mi abrazo fuerte a su familia”

Lucero anuncia concierto en el Auditorio Nacional para celebrar sus 46 años de carrera

Fallece Martín Olivares, cantante que lanzó un dardo musical contra Ángela Aguilar en defensa de Cazzu

DEPORTES

Bandido y Komander conquistan la

Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

Jorge Sánchez suena para llegar al Paok de Grecia

Renata Zarazúa vs Marie Bouzková: cuándo y dónde ver el debut de la tenista mexicana en el Australian Open

Humberto Nájera brilla con medalla de bronce en los 200 m dorso de la TYR Pro Swim Series en Austin

Revelan las canciones con las que competirá Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno