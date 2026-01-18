México

Fallece Martín Olivares, cantante que lanzó un dardo musical contra Ángela Aguilar en defensa de Cazzu

La noticia tomó por sorpresa tanto al público como a quienes trabajaban junto a él

Martín Olivares abordó asuntos de actualidad en el espectáculo, participando activamente en debates sobre artistas como Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

El ámbito musical mexicano enfrenta una pérdida significativa tras confirmarse que Martín Olivares, cantante y vocalista principal de Los Vencedores, murió de forma repentina a los 62 años.

La información, divulgada por el pódcast La Nota del Entretenimiento, donde Olivares colaboraba regularmente, generó inmediatas muestras de pesar entre colegas y seguidores.

Su impacto en la música y el entretenimiento

Según reportó La Nota del Entretenimiento, la noticia tomó por sorpresa tanto al público como a quienes trabajaban junto a él, ya que hasta ahora no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento.

El mensaje publicado en redes sociales por el equipo del pódcast expresó: “Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo”. Este comunicado, citado por La nota del entretenimiento, destacó la estrecha relación entre Olivares y su audiencia.

El deceso de Martín Olivares fue conformado por el pódcast la Nota del Entretenimiento.

La trayectoria de Martín Olivares en la música regional mexicana quedó marcada por éxitos con Los Vencedores como “Mis historias”, “Paso a paso”, “Te salió al revés” y “Loco, loco corazón”.

El grupo logró consolidar un vínculo duradero con sus seguidores gracias al estilo interpretativo de Olivares, quien también fue reconocido por su constancia y capacidad para conectar con distintos públicos.

El alcance de Olivares trascendió el ámbito musical. Como conductor y comentarista en el pódcast La Nota del Entretenimiento, abordó asuntos de actualidad en el espectáculo, participando activamente en debates sobre artistas como Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

Su análisis y opiniones se ganaron la atención de la audiencia digital, ampliando su relevancia en el entorno del entretenimiento.

Su análisis y opiniones se ganaron la atención de la audiencia digital, ampliando su relevancia en el entorno del entretenimiento.

Uno de los episodios más recordados en la carrera pública de Martín Olivares ocurrió durante la controversia mediática vinculada a Ángela Aguilar, Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu.

En ese contexto, Olivares mostró su apoyo a Cazzu a través de la canción “Ella es una reina”, dedicada a la trapera. Este gesto recibió amplia repercusión en redes sociales y fue interpretado como una muestra de solidaridad en un momento de gran atención mediática.

Usuarios y seguidores comentaron y aplaudieron su iniciativa, de acuerdo con lo recogido por La nota del entretenimiento.

Olivares mostró su apoyo a Cazzu a través de la canción "Ella es una reina".

Reacciones en redes sociales

Las reacciones al fallecimiento de Martín Olivares no se hicieron esperar. Diversos mensajes en plataformas digitales reflejaron la sorpresa y el dolor de la comunidad de fans, quienes lo recordaron tanto por su trabajo musical como por su rol en la defensa de figuras del espectáculo durante situaciones polémicas.

La influencia de Martín Olivares permanece en la memoria de quienes siguen la música regional mexicana y el entretenimiento digital, a través de sus canciones y sus intervenciones públicas.

