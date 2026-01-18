Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 18 de enero: se registra ligera lluvia al sur de la capital

Manifestantes animalistas continúan bloqueando ambos sentidos de Av. 608 a la altura de Av. 412, permitiendo únicamente un carril a la circulación, según reporta el Centro de Orientación Vial . Exigen espacios dignos para los perros recuperados del Refugio Franciscano. Alternativa vial: Anillo Periférico y Av. Ing. Eduardo Molina.

Se exhorta quienes se encuentren por el área a tomar precuaciones, manejar con cuidado y a no exceder límites de velocidad.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta que se registra ligera lluvia en la Zona Sur de la Ciudad, en inmediaciones de la alcaldía Xochimilco y por la zona de la Glorieta de Vaqueritos.

Se reporta nubosidad y posibilidad de lluvia en toda la ciudad. Se exhorta a la ciudadania a tomar precauciones.

Últimas noticias

Así se veía Christian Nodal a los 17 con su novia de entonces: ella hizo el trend 2016 Lisa Fernanda Macías, sorprendió al publicar imágenes y videos inéditos de su etapa estudiantil, mostrando el lado más tierno y desenfadado del cantante antes de alcanzar la fama

¿Está más seguro tu retiro? Afores registran resultados récord en 2025 Hacienda presume cifras históricas en el ahorro pensionario, con retos aún por atender

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 18 de enero Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Las mejores series de Prime Video México para ver hoy mismo Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic