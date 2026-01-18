México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 18 de enero: se registra ligera lluvia al sur de la capital

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

En pocas líneas:

    22:02 hsHoy

    Se reporta nubosidad y posibilidad de lluvia en toda la ciudad. Se exhorta a la ciudadania a tomar precauciones.

    21:29 hsHoy

    El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta que se registra ligera lluvia en la Zona Sur de la Ciudad, en inmediaciones de la alcaldía Xochimilco y por la zona de la Glorieta de Vaqueritos.

    Se exhorta quienes se encuentren por el área a tomar precuaciones, manejar con cuidado y a no exceder límites de velocidad.

    21:39 hsHoy

    Manifestantes animalistas continúan bloqueando ambos sentidos de Av. 608 a la altura de Av. 412, permitiendo únicamente un carril a la circulación, según reporta el Centro de Orientación Vial. Exigen espacios dignos para los perros recuperados del Refugio Franciscano. Alternativa vial: Anillo Periférico y Av. Ing. Eduardo Molina.

    21:44 hsHoy

    Se reporta accidente vial en Mirasol y Av. La Turba, colonia El Rosario, Alcaldía Iztapalapa. Alternativa vial: Av. Benito Juárez.

