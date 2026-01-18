Beca Gertrudis Bocanegra: quiénes podrán recibir 1900 pesos bimestrales

Crédito: Cuartoscuro/Universidad Nacional Autónoma de México

La SEP anunció la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra a más de 44 mil estudiantes.

Este apoyo económico está dirigido a estudiantes de educación superior en Michoacán.

El programa se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La Beca Gertrudis Bocanegra será otorgado a quienes estén matriculados en escuelas públicas del estado, con la primera dispersión programada para el 3 de febrero de 2026.

Según la Secretaría de Educación Pública, la beca se enfoca en respaldar la permanencia escolar y reducir las desigualdades en el acceso a la educación universitaria.

Los recursos están destinados a que las y los beneficiarios puedan cubrir gastos relacionados con útiles escolares, adquisición de uniformes y traslados diarios.

La cobertura de la Beca Gertrudis Bocanegra corresponde únicamente a estudiantes inscritos en planteles públicos de Michoacán.

(SEP)

Con este lanzamiento, la entidad se convierte en la primera del país que cubre todos los niveles escolares con becas educativas, según destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El programa parte de una estrategia federal que busca acompañamiento educativo desde la primaria hasta la universidad.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, subrayó que este sistema representa un avance sin precedentes en el país, al garantizar apoyos durante los 17 del trayecto escolar, y responde a la visión de una República Educadora y Humanista.

Qué otras becas hay en Michoacán

Para 2026, la proyección oficial es que más de 827 mil estudiantes en Michoacán reciban becas, con programas complementarios como la Beca Universal Rita Cetina para primaria y secundaria, y la Beca Universal de Educación Media Superior para preparatoria.

La inversión anual supera los 4.400 millones de pesos. Julio César León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, puntualizó que ya se encuentran listas 44.076 tarjetas para la dispersión de la Beca Gertrudis Bocanegra.

La Secretaría de Educación Pública enfatizó que la iniciativa busca eliminar barreras económicas que dificultan la continuidad escolar y permitir que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para avanzar en su formación.

Beca Benito Juárez 2026: cómo saber si fuiste aceptado

La Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de educación media superior continuará en 2026 como uno de los respaldos económicos más importantes para jóvenes inscritos en preparatorias y bachilleratos públicos en México.

El calendario oficial de pagos para 2026 aún no fue anunciado públicamente, pero la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez suele respetar el mismo esquema de años previos, que establece cinco bimestres de pagos durante el ciclo escolar, excluyendo los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.

Uno de los pasos imprescindibles para los estudiantes consiste en verificar si fueron seleccionados como beneficiarios. Para ello, deben ingresar al Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas y capturar su CURP. El sistema mostrará el estado actualizado de la gestión. En caso de resultar seleccionados, la plataforma indicará el estatus como “Activo” o “Beneficiario”, lo que confirma el acceso a los depósitos programados.

La beca está dirigida a estudiantes menores de 25 años inscritos en instituciones públicas de nivel medio superior —incluidos preparatoria, bachillerato o profesional técnico bachiller— en modalidad escolarizada o mixta.

No se exige un promedio mínimo, pues la política central del programa es contrarrestar la deserción escolar por motivos económicos y asegurar que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo.

El beneficio económico puede extenderse hasta 30 meses, sujeto a que el estudiante permanezca inscrito y cumpla con las reglas de operación vigentes. Si un alumno causa baja escolar, la beca se suspende automáticamente.