Alerta por frío en CDMX seguirá: estas alcaldías pronostican temperaturas de hasta un grado para el 19 de enero

Activaron doble alerta por frío en CDMX (Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

La Ciudad de México seguirá bajo alerta por frío extremo, principalmente entre el 18 y el 20 de enero, con un descenso notable de las temperaturas y riesgos de heladas, en especial en zonas altas. Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén cambios bruscos de temperatura, lluvias ligeras y valores mínimos que pueden afectar a varios sectores de la población.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta doble en la Ciudad de México, estas condiciones heladas serán perceptibles algunos puntos de la capital, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.

Según la SGIRPC, este descenso se debe al ingreso del Frente Frío 29 y a la masa de aire polar asociada, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical. El fenómeno incrementa la inestabilidad y las probabilidades de precipitaciones y chubascos en la Ciudad de México, el Estado de México y Guerrero.

¿Qué alcaldías activaron alerta naranja por frío?

se esperan temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente entre las 00:00 y las 8:00 del 19 de enero (Cuartoscuro)

A través de redes sociales, las autoridades compartieron detalles de la alerta por frío prevista para el amanecer del lunes 19 de enero, y es que, desde la noche del domingo 18 de enero se prevé el descenso de temperaturas.

Serán siete las alcaldías que estarán en alerta naranja por frío, las cuales son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

En estas zonas, se esperan temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente entre las 00:00 y las 8:00 del 19 de enero.

Activaron alerta por frío en la CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Alcaldías con alerta amarilla por frío

Por otra parte, las autoridades precisaron que nueve alcaldías estarán con alerta amarilla por condiciones frías principalmente para la madrugada del lunes. Entre las 00:00 y 08:00 hrs será el periodo más pronunciado ante el descenso de temperaturas.

Estas son las alcaldías en alerta amarilla:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

El pronóstico indica mínimas de 4 a 6 grados Celsius en el mismo intervalo de tiempo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé ambiente frío a muy frío durante las madrugadas y al amanecer. Durante la tarde, las máximas llegarán a 17-20 grados, con posibilidad de lluvias ligeras y ocasional caída de granizo en la región centro.

Las autoridades recomiendan abrigarse en varias capas, preferentemente de algodón o lana, cubrir boca y nariz, aplicar crema hidratante y consumir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos con frecuencia y acudir a un centro de salud en caso de malestar.

Activaron alerta por frío en la CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Para quienes utilicen calentadores o chimeneas, la instrucción oficial es asegurar la ventilación adecuada en los hogares para evitar intoxicaciones. La ciudadanía debe mantenerse informada sobre el estado del tiempo y tener a mano los números de emergencia: 911, el 555658-1111 de Locatel y el 555683-2222 de la SGIRPC.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que la influencia de la masa de aire polar persistirá en el centro del país durante los próximos días. Se esperan mínimas de hasta -5 grados en regiones serranas y un ambiente mayormente frío en madrugadas y mañanas, sobre todo hasta el 20 de enero.

La combinación de estos factores meteorológicos genera un periodo de temperaturas bajas y variaciones súbitas, lo que exige especial precaución de la población, especialmente en las zonas más vulnerables de la capital.