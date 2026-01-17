México

Sheinbaum revela que AMLO le ofreció ser diputada plurinominal: este es el motivo por el que no aceptó

La presidenta narró que el exmandatario le propuso ocupar el cargo dos veces cuando aún no existía Morena

Sheinbaum reveló que en dos ocasiones AMLO le ofreció ser diputada plurinominal. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador le ofreció en dos veces ser diputada federal plurinominal; sin embargo, ella rechazó ocupar el cargo en ambas ocasiones.

La mandataria fue cuestionada sobre dichas propuestas en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ de este 16 de enero, en el contexto de la reforma electoral que impulsará este año y que entre sus ejes principales está eliminar a los senadores y diputados plurinominales.

Sheinbaum Pardo precisó que López Obrador le propuso ejercer el cargo en 2009 y 2012, cuando aún no existía el partido Morena y el exmandatario era candidato presidencial, así como uno de los dirigentes de la alianza de los partidos del Trabajo, Revolución Democrática (PRD) y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano).

“Sí, es verdad. Fue en el 2009 y en el 2012; en aquella época todavía no existía Morena. Morena participó por primera vez en la elección en 2015. Entonces, era una alianza del PRD, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, que se llamaba “Convergencia”, y el PT; esos eran los partidos por los cuales fue postulado López Obrador a la Presidencia. Y sí, en efecto, me invitó a ser ‘pluri’“, dijo en si conferencia mañanera desde Ecatepec, Estado de México.

¿Por qué Sheinbaum no aceptó ser diputada plurinominal?

Anteriormente, López Obrador narró que el académico José Barberán, quien era amigo de Annie Pardo Cemo, mamá de la presidenta, le presentó a Claudia Sheinbaum, luego de que el exmandatario le pidió que le recomendara a alguien para combatir la contaminación en la Ciudad de México, cuando él estaba próximo a ocupar el cargo como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Esto coincide con el relato de la mandataria, al detallar que el exmandatario la invitó por primera vez a participar en el gobierno en el año 2000, cuando le ofreció ser Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

“Yo trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México como investigadora. Yo fui ayudante de profesor, después profesora, y como investigadora titular del Instituto de Ingeniería me integré en 1995.

“En el 2000, cuando me invita a ser secretaria de Medio Ambiente, pido una licencia en la UNAM y me voy al Gobierno de la Ciudad, entonces Gobierno del Distrito Federal”, contó.

Posteriormente, en el 2006, López Obrador la asignó como su vocera de campaña presidencial, por lo que nuevamente solicitó una licencia para ausentarse de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero tras la derrota electoral, retomó su carrera académica en enero del 2007.

La carrera política de Claudia Sheinbaum inició en el año 2000 cuando se integró al gabinete de López Obrador en el gobierno del Distrito Federal. Foto: Archivo Gobierno DF

Por ello, señaló que en el 2009 y en el 2012 rechazó ser diputada plurinominal debido a que en ese entonces consideró que podía ser participando en la política desde la UNAM, aunque a esto se sumó que realmente nunca le llamó la atención ser legisladora.

“Siempre le dije, al entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador, que yo desde la UNAM podía seguir participando. Siempre me gustó el trabajo académico y también la participación política para la transformación del país.

“Entonces, nunca me llamó la atención, la verdad, ser diputada o senadora, y menos plurinominal”, enfatizó.

Sin embargo, en el 2015, cuando Morena participó por primera vez en las elecciones, se acercó nuevamente a López Obrador para expresar su interés de involucrarse de nuevo en el gobierno, pero solamente en el Poder Ejecutivo y fue cuando resultó electa como jefa delegacional de Tlalpan.

“Entonces, ahí sí fue cuando le dije, que lo digo en el libro: “pues ahora sí quiero participar, pero en el Ejecutivo, a nivel municipal”. Y ahí fue cuando fui candidata a Tlalpan y ganamos", concluyó.

Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años (@Claudiashein)

