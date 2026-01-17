México

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 16 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Chispazo han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

03, 10, 12 y 16

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

01, 09, 14 y 15

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Avenged Sevenfold en México 2026: este sería su posible setlist en el Estadio GNP Seguros

El grupo, originario de California llegará este sábado 17 de enero a la Ciudad de México

Avenged Sevenfold en México 2026:

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

El rediseño institucional moderniza la gestión portuaria y proyecta mayor eficacia en la respuesta ante amenazas emergentes

Marina se reestructura y anuncia

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

El modelo indica que el conjunto escarlata podría imponerse por un marcador estrecho, aprovechando su buen momento

La IA predice al ganador

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 16 de enero

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

El testimonio de la actriz sobre su vínculo laboral el actor generó comentarios entre los fanáticos y propició nuevas declaraciones

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina se reestructura y anuncia

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “actividad militar” en espacio aéreo de México

EEUU alerta a aerolíneas por “actividad militar” en espacio aéreo del Golfo de California y Pacífico mexicano

Con rayos X y un canino: aseguran en el AICM paquete con fentanilo enviado desde Asia que tendría valor de 20 mdd

ENTRETENIMIENTO

Avenged Sevenfold en México 2026:

Avenged Sevenfold en México 2026: este sería su posible setlist en el Estadio GNP Seguros

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

Memo Ríos lanza fuertes insultos contra Bad Bunny: “Artista no eres ni nunca lo serás”

Las Guerreras K-pop en México: cuándo y a qué hora se presentará Audrey Nuna, voz de MIRA, en la Feria de San Marcos

DEPORTES

La IA predice al ganador

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

René Higuita asegura que Ochoa debe estar en el Mundial 2026

Checo Pérez celebra su debut con Cadillac F1: “La historia comienza hoy”

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX