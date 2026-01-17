Policías y repartidores por aplicación protagonizaron pelea a golpes sobre Viaducto Tlalpan

Foto X/@IzgMadeel

Un violento altercado entre policías de la Ciudad de México y repartidores en motocicleta causó interrupciones en la circulación y generó preocupación sobre la seguridad de las entregas en la capital.

El episodio, que tuvo lugar pasado el mediodía en Viaducto Tlalpan, cerca de la incorporación a Periférico Sur, provocó que se viralizaran diversos videos en las redes sociales.

Sobre la situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que cuatro personas fueron detenidos y la riña dejó a dos uniformados heridos, quienes reciben atención médica por cortes en la cabeza y heridas abiertas de hasta cinco centímetros.

¿Por qué se originó la disputa?

Así inició la pelea Crédito: x/TlalpanVecinos

El incidente se originó cuando el personal de la SSC realizaba labores de vigilancia en la zona de Viaducto Tlalpan y su cruce con el Periférico.

Allí, los policías detectaron a tres motociclistas circulando sin casco de protección. Al marcarles el alto y solicitar la documentación legal de los vehículos, los agentes confirmaron que ninguno de los conductores pudo acreditar la propiedad de las motocicletas.

Tras asegurar los vehículos e intentar trasladar a los conductores, un grupo de personas se aproximó y comenzó a agredir a los policías. Ante la escalada de violencia, los agentes pidieron refuerzos y lograron detener a cuatro individuos, cuyas edades oscilan entre los veintidós y los cuarenta años.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Mientras tanto, los dos policías lesionados fueron enviados a un hospital especializado para su evaluación y tratamiento.

Las autoridades reiteraron que las acciones forman parte de los operativos para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento del reglamento en la capital, enfatizando la importancia de portar casco y acreditar la propiedad de los vehículos.