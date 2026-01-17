Policías y repartidores por aplicación protagonizaron pelea a golpes sobre Viaducto Tlalpan

Un violento altercado entre policías de la Ciudad de México y repartidores en motocicleta causó interrupciones en la circulación y generó preocupación sobre la seguridad de las entregas en la capital.
El episodio, que tuvo lugar pasado el mediodía en Viaducto Tlalpan, cerca de la incorporación a Periférico Sur, provocó que se viralizaran diversos videos en las redes sociales.
Sobre la situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que cuatro personas fueron detenidos y la riña dejó a dos uniformados heridos, quienes reciben atención médica por cortes en la cabeza y heridas abiertas de hasta cinco centímetros.
¿Por qué se originó la disputa?
El incidente se originó cuando el personal de la SSC realizaba labores de vigilancia en la zona de Viaducto Tlalpan y su cruce con el Periférico.
Allí, los policías detectaron a tres motociclistas circulando sin casco de protección. Al marcarles el alto y solicitar la documentación legal de los vehículos, los agentes confirmaron que ninguno de los conductores pudo acreditar la propiedad de las motocicletas.
Tras asegurar los vehículos e intentar trasladar a los conductores, un grupo de personas se aproximó y comenzó a agredir a los policías. Ante la escalada de violencia, los agentes pidieron refuerzos y lograron detener a cuatro individuos, cuyas edades oscilan entre los veintidós y los cuarenta años.
Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Mientras tanto, los dos policías lesionados fueron enviados a un hospital especializado para su evaluación y tratamiento.
Las autoridades reiteraron que las acciones forman parte de los operativos para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento del reglamento en la capital, enfatizando la importancia de portar casco y acreditar la propiedad de los vehículos.