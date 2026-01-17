“Las mujeres no soportaremos ni una falta de respeto más”, afirma Susana Zabaleta sobre las denuncias a Julio Iglesias

La cantante se posicionó sobre el controversial caso (Instagram)

La actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta se pronunció sobre el caso de Julio Iglesias, actualmente bajo investigación tras las acusaciones de presunta agresión sexual hechas por extrabajadoras de sus propiedades en el Caribe.

Durante un encuentro reciente con la prensa, la intérprete expresó una postura enérgica, señalando que los tiempos han cambiado y que ya no se tolerarán situaciones de abuso ni impunidad.

Lo que dijo Susana Zabaleta sobre el caso Julio Iglesias

En un reciente encuentro con la prensa, Susana Zabaleta declaró:

“Creo que el patriarcado tiene que entender que eso ya se acabó. Todos los que estén muertos o los que no estén, tienen que pagar. Es una energía que tienen que pagar. No es que las mujeres nos hayamos vuelto locas, es que ya no vamos a soportar ni una falta de respeto más, ni una“.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La artista enfatizó la importancia de que las mujeres permanezcan unidas y recalcó:

“Entonces, todas juntas vamos a darles a entender a los hombres, todes también, que no se pueden pasar. No la fuerza es la que gana, es el entendimiento, la razón, el amor y la comprensión", sentenció.

¿Qué ha pasado con Julio Iglesias?

El 13 de enero, eldiario.es y Univisión publicaron una investigación sobre las denuncias presentadas por dos extrabajadoras de Julio Iglesias en República Dominicana y las Bahamas, quienes aseguraron haber sufrido agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban para el cantante.

FOTO DE ARCHIVO. El artista Julio Iglesias recibe un título honorífico durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 8 de mayo de 2015. REUTERS/Brian Snyder

Según los reportes, las mujeres relataron situaciones de control, vejaciones y presiones para mantener encuentros íntimos.

El artista negó las acusaciones en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, donde afirmó: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

La Fiscalía española evalúa si los hechos constituyen delitos de trata de personas y agresión sexual, mientras el entorno legal de Iglesias prepara su estrategia de defensa.