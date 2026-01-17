Con rayos X y un canino: aseguran en el AICM paquete con fentanilo enviado desde Asia que tendría valor de 20 mdd

El paquete con fentanilo fue detectado con equipos de rayos X. Foto: SSPC

Un paquete con fentanilo fue detectado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el apoyo de un binomio canino y tras una revisión con equipos de rayos X.

La localización del cargamento con drogas se realizó derivado de labores de vigilancia e inteligencia de mercancías de importación en el área de centros tácticos de la Aduana.

El paquete había sido declarado como cosméticos y provenía de una empresa ubicada en un “país asiático”. Tras someterlo a revisión con equipos de rayos X y con el apoyo del canino “Néstor”, se marcó positivo a posible droga.

Paquete tendría un peso aproximado de un kilo

Paquete analizado con rayos X. Foto: SSPC

Ante la posible comisión de un delito, los agentes realizaron una revisión detallada en la que localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente, la cual contenía un polvo color blanco.

El contenido fue sometido a un análisis de identificación infrarroja que dio un resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, con un peso aproximado de un kilo.

La droga fue canalizada al laboratorio central de Aduanas para verificar su peso y tipo de narcótico asegurado.

Droga tendría valor de 20 millones de dólares

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) informó que el aseguramiento evitó la producción de aproximadamente 1 millón 40 mil dosis de esta sustancia, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

Marina detiene a 4 presuntos traficantes y asegura más de 200 kilos de cocaína en el AICM

Un hecho similar ocurrió el 24 de noviembre de 2025, en el cuatro personas fueron arrestadas tras detectarse una operación de tráfico de cocaína dirigida hacia Tijuana.

El decomiso fue de un total de 270 kilogramos de droga, el cual causó una pérdida estimada de más de 92 millones de pesos para las organizaciones criminales, según informaron fuentes federales.

(FOTO: Semar)

Las primeras indagatorias de las autoridades revelaron que la banda introducía cargamentos al área de paquetería del AICM eludiendo los controles de revisión de rayos X, lo que les permitía enviar grandes volúmenes de estupefacientes en vuelos comerciales sin ser detectados.

La detención fue realizada por elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria en la Terminal 2, donde localizaron varios bultos con presunta cocaína.

El operativo, resultado de la cooperación entre Semar y la FGR, busca reforzar la seguridad en terminales aéreas y frenar el flujo de drogas a través de rutas comerciales hacia el norte del país.

(FOTO: Semar)

Tanto los arrestados como la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, en espera de que se determine la situación legal de los implicados en las próximas horas.

Según el comunicado emitido por las autoridades federales, este golpe a la estructura criminal operaba mediante la omisión de trámites de envío y la manipulación de los protocolos logísticos aeroportuarios.