México

Clima en México: el estado del tiempo para Santiago Ixcuintla este 17 de enero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este sábado?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Santiago Ixcuintla.

En Santiago Ixcuintla se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 9% durante el día y del 7% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 80% en el transcurso del día y del 81% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 2.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

El rediseño institucional moderniza la gestión portuaria y proyecta mayor eficacia en la respuesta ante amenazas emergentes

Marina se reestructura y anuncia

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

El modelo indica que el conjunto escarlata podría imponerse por un marcador estrecho, aprovechando su buen momento

La IA predice al ganador

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 16 de enero

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

El testimonio de la actriz sobre su vínculo laboral el actor generó comentarios entre los fanáticos y propició nuevas declaraciones

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

La cantante mexicana encendió las redes sociales tras dejarse ver en un club nocturno de Guadalajara con un look renovado

Aseguran que Alicia Villarreal se
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La Gallina”, operador del Cártel

“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “actividad militar” en espacio aéreo de México

EEUU alerta a aerolíneas por “actividad militar” en espacio aéreo del Golfo de California y Pacífico mexicano

Con rayos X y un canino: aseguran en el AICM paquete con fentanilo enviado desde Asia que tendría valor de 20 mdd

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Alicia Villarreal se

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

Memo Ríos lanza fuertes insultos contra Bad Bunny: “Artista no eres ni nunca lo serás”

Las Guerreras K-pop en México: cuándo y a qué hora se presentará Audrey Nuna, voz de MIRA, en la Feria de San Marcos

Ricardo Peralta revela la supuesta verdad por la que Turbulence se peleó con Burrita Burrona

“Me dieron ganas de exponerla”: Bárbara de Regil explota contra influencer fitness y asegura que miente en sus videos

DEPORTES

Por esta razón dos jugadores

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

René Higuita asegura que Ochoa debe estar en el Mundial 2026

Checo Pérez celebra su debut con Cadillac F1: “La historia comienza hoy”

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán