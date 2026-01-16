México

Valor de cierre del dólar en México este 16 de enero de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,63 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,13% con respecto al dato de la jornada previa, cuando acabó con 17,66 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 1,81%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 13,65%.

Con respecto a días pasados, sumó seis sesiones consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es claramente inferior a los datos conseguidos para el último año (8,98%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en fechas recientes.

