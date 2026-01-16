Valor de cierre del dólar en México este 16 de enero de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,63 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,13% con respecto al dato de la jornada previa, cuando acabó con 17,66 pesos, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 1,81%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 13,65%.
Con respecto a días pasados, sumó seis sesiones consecutivas en descenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es claramente inferior a los datos conseguidos para el último año (8,98%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en fechas recientes.
Más Noticias
Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: retraso de hasta 10 minutos en la Línea B del Metro
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes
Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero
Cada viernes está destinado a esta competencia, la cual define cómo será la eliminación del domingo
Kenia López Rabadán pide a empresarios involucrarse en discusión de la reforma electoral
La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó la importancia de un marco legal claro para la inversión y el empleo
Lilly Téllez pide a Sheinbaum detener a ‘narcopolíticos’ y combatir crimen organizado en México: “Todos saben quiénes son”
La senadora del PAN pidió que México enfrente al crimen organizado sin depender de la intervención de otros países
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de la Naranja, alcaldía Azcapotzalco
Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México
MÁS NOTICIAS